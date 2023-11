Fine settimana di Open Day contro il papilloma virus

Arezzo, 23 novembre 2023 – Open Day di vaccinazione contro il papilloma virus. È quello lanciato dalla Regione Toscana per il 24 e 25 novembre in collaborazione con le aziende sanitarie e che coinvolgerà anche i centri vaccinali della Asl Toscana Sud Est.

Venerdì 24 novembre i Pediatri di libera scelta e i Medici di medicina generale offriranno la vaccinazione anti Papilloma Virus ai propri assistiti nei loro ambulatori, mentre sabato 25 novembre in occasione dell’Open Day saranno i Centri vaccinali delle Aziende Usl toscane a somministrare la vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV) senza necessità di prenotazione e con orario continuato dalle 12 alle 18.

L'iniziativa è rivolta ai maschi dagli 11 ai 18 anni (a partire dai nati nel 2006), alle ragazze dagli 11 ai 26 anni che non hanno mai ricevuto il vaccino o non hanno ancora completato il ciclo anti-papilloma. Inoltre la vaccinazione è gratuita e raccomandata anche per i soggetti appartenenti alle categorie a rischio individuati dalla Regione.

L'infezione da HPV è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale ed è causa del tumore al collo dell'utero nelle femmine mentre nei maschi provoca lesioni delle mucose genitali e lesioni pre-cancerose (ano, pene, orofaringe).

La vaccinazione rappresenta un'arma di prevenzione altamente efficace. «Il papillomavirus (HPV) è tra le malattie sessualmente trasmissibili più comuni – spiega la dr.ssa Elena De Sanctis, direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL Toscana sud est - Area est -.

Circa 8 donne su 10 nel corso della loro vita entrano in contatto con il virus, che conta più di 100 varianti di cui 13 definite ad alto rischio e collegate all’insorgenza di tumori. Solo in Italia si verificano ogni anno circa 1000 decessi per carcinoma della cervice uterina causati nella quasi totalità dei casi dall'infezione da papilloma virus».

Il carcinoma della cervice uterina secondo il rapporto “Global Cancer Statistics 2020”, è al quarto posto tra i tumori più comuni nelle donne e rappresenta il 6,5 per cento di tutti i tumori che vengono diagnosticati nel sesso femminile. In Italia ogni anno si registrano circa 2.400 nuovi casi, pari all’1,3 per cento di tutti i tumori diagnosticati nelle donne.

«L’infezione da HPV – prosegue De Sanctis - è quasi sempre asintomatica e può dare origine a patologie di vario tipo, dalle malattie benigne sino allo sviluppo di patologie tumorali. Il vaccino anti-HPV rappresenta un’arma di prevenzione efficace e può essere fatto anche qualora l’infezione sia già presente, perché aumenta le difese immunitarie del soggetto colpito e riduce il rischio di recidive tumorali.

La vaccinazione interessa anche i maschi che vaccinandosi si proteggeranno da lesioni tumorali genitali e orofaringee da papilloma». La vaccinazione è consigliata a partire dagli 11 anni compiuti perché in questa fascia di età il beneficio è massimo.

Gli effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito alla vaccinazione (leggero arrossamento nel luogo dell'iniezione e talvolta qualche linea di febbre) sono modesti e generalmente di breve durata.

Open Day 25 novembre – Orari e sedi dell’Azienda Usl Toscana Sud Est dove sottoporsi a vaccino HPV: Tutte le sedi saranno aperte con orario continuato dalle ore 12.00 alle 18.00 Arezzo - Centro Vaccinale Dipartimento della Prevenzione, Via Campo Di Marte 25 Camucia - Poliambulatorio Camucia, Via Capitini 6 Montevarchi - Ospedale Della Gruccia, P.zza Del Volontariato 1 Bibbiena - Poliambulatorio Bibbiena, Via G. Di Vittorio 1 Sansepolcro - Poliambulatorio Sansepolcro, Via Santi Di Tito 24.