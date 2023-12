Finanza sequestra 13 mila oggetti natalizi non sicuri

Maxi operazione della Guardia di Finanza sui traffici illeciti e la sicurezza dei prodotti. Sequestrati, infatti, tra il Valdarno e la Valdichiana oltre 13mila articoli natalizi per la casa non sicuri. Le fiamme gialle nel quadro di una intensificazione dei servizi per il controllo economico del territorio, la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti ha disposto, in occasione dell’avvicinarsi alle festività natalizie, alcuni attività mirate nel settore della sicurezza dei prodotti e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del "Codice di Consumo". In relazione a tutto questo, i militari del gruppo di Arezzo hanno sottoposto a controllo, a Castiglion Fiorentino, un esercizio commerciale individuando 10.235 articoli natalizi e per la casa, esposti in vendita, privi delle indicazioni in lingua italiana e delle loro avvertenze circa la composizione degli stessi, violando così le disposizioni del codice del consumo. Particolarmente attiva su questo fronte anche la compagnia di San Giovanni che, sempre a seguito di un’attività di monitoraggio dei vari esercizi valdarnesi, hanno effettuato un controllo nei confronti di un negozio all’interno del Comune di Montevarchi. Al termine di un’attenta analisi eseguita sulla merce in vendita, hanno individuato 2.774 articoli, a tema rigorosamente natalizio, privi di etichettatura e non conformi, proprio come quelli sequestrati in Valdichiana. In tutti e due i casi, constatata le irregolarità trovate all’interno dei due negozi

Massimo Bagiardi