Finale d’estate fra stangate e posti a rischio

Federico D’Ascoli

In questo presente confuso il tempo non è una variabile indipendente. Da una parte, aumentano i prezzi degli alberghi e la crescita dei turisti è in fase di stanca. Dall’altra, ci sono le piccole e grandi crisi industriali, a partire da quella della Fimer con un balletto di sentenze, appelli e soldi da versare che va avanti da quasi due anni. Due facce di una medaglia un po’ opaca sotto il sole di Ferragosto: l’ultima pausa d’estate. La città dell’industria e dell’artigianato a quest’ora si gode un po’ di mare, quella del turismo e del commercio vede qualche vuoto di troppo tra tavoli e camere da letto. Aspettando i fondi Pnrr, benzina e spesa fanno aumenti record.