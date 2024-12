Finale del Santucce Storm Festival: oggi al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino

È il momento della finale del Santucce Storm Festival che si terrà oggi alle 16 al Teatro comunale "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino. Un appuntamento durante il quale saranno annunciate le due opere vincitrici, un romanzo e un racconto breve della X edizione del concorso letterario promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’ICEC – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese.

Anche quest’anno, come da tradizione, i due vincitori si aggiudicheranno 5 chili di libri ciascuno, mentre una copia di ogni lavoro sarà depositata presso la Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino, dove è stato creato un apposito fondo.

La manifestazione sarà presentata da Francesca Scartoni che si definisce "una veterana del Santucce Storm Festival. Questo per me è il nono anno consecutivo che rivesto un ruolo attivo all’interno del concorso letterario. Ho iniziato nel 2016 come giurata per poi passare ad essere la moderatrice e presentatrice ufficiale delle serate. In questi nove anni ho visto il concorso cambiare, evolversi, trasformarsi. Ho avuto l’occasione di conoscere tante belle persone tra gli scrittori, i giurati e gli organizzatori che hanno saputo arricchire il mio bagaglio personale. Ho amato molte delle storie raccontate dagli scrittori in concorso e porterò sempre nel cuore ‘Occhi di Sale’, ‘la Giostra delle memorie’ e il ‘Piccolo Principe è morto'.

In apertura del pomeriggio letterario è prevista la conversazione con Roberto Emanuelli che illustra il suo libro on "Ora amati" e "Donne che si amano. Pensieri di donne in rinascita" al termine sarà la volta di Alan Friedman, ora in libreria con "La fine dell’impero americano. Guida al nuovo disordine mondiale", incontro moderato da Massimiliano Griner.

Quest’anno sono stati oltre 100 autori gli autori, provenienti da tutta Italia, che hanno inviato i loro scritti. Un grado di partecipazione altissimo che ha chiamato la giuria ad un lavoro particolarmente duro per designare la rosa dei 25 finalisti.