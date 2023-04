Fimer, un’offerta c’è ma è stallo Dipendenti in stato di agitazione

di Marco Corsi

I lavoratori della Fimer chiedono chiarezza definitiva su una ipotesi che si è affacciata nell’ultimo periodo. Ovvero che ci sia l’interessamento di un fondo con caratteristiche industriali, che avrebbe presentato un’offerta vincolante. "Attendiamo l’ufficialità di questa notizia – hanno detto insieme alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni", ribadendo la preoccupazione per la situazione di stallo in cui versa da troppo tempo questa vertenza. Nel frattempo, da ieri, il personale Fimer di Terranuova Bracciolini è in stato di agitazione permanente, ed è stata convocata un’assemblea pubblica per domani dalle 9 alle 11. E’ una presa di posizione forte quella dei lavoratori, dei sindacati, del Comune di Terranuova e della Regione Toscana, che con una nota congiunta hanno chiesto chiarimenti. Insomma, basta tergiversare. "Se, come troppe volte annunciato e mai verificatosi, ora questo soggetto esiste, riteniamo che debba essere ufficializzato nelle sedi deputate per l‘ interesse di tutte le parti coinvolte e per avviare gli approfondimenti necessari – hanno aggiunto - Non siamo interessati a strategie che non siano a vantaggio degli interessi di chi lavora in Fimer e dei creditori e che non risultino propedeutici alla continuità dell’ azienda. Per questo – hanno proseguito - chiediamo a tutte le parti interessate, a tutti coloro preposti a farlo, di darci risposta entro la giornata di domani (oggi n.d.r.) e di ufficializzare e confermare l ‘ esistenza del soggetto, in modo da avviare un confronto. In assenza di questa conferma o in presenza di scenari diversi, che a nostro avviso ledono gli interessi dei lavoratori e dell’intera comunità – hanno concluso - avvieremo un’ intensa campagna di iniziative da portare a conoscenza di tutti, esercitando quanto necessario a sbloccare questa situazione".

Lavoratori, sindacati e istituzioni hanno sottolineato come sia indispensabile agire celermente e con trasparenza per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, cogliendo tutte le possibili occasioni di crescita, in modo da consolidare la decennale esperienza dell’azienda. Intanto ieri mattina, nel corso di un’assemblea, è stato confermato l’incontro precedentemente pianificato anche con il management, previsto per mercoledì 26 aprile direttamente nello stabilimento di Terranuova. Saranno presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Regione Toscana. Insomma, forse siamo arrivati ad un punto di svolta. Ed è quello che si augurano tutti.