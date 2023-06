Fimer, tutti in fabbrica "Ora vogliamo certezze"

L’occupazione continua nello stabilimento Fimer di Terranuova Bracciolini e proseguirà ad oltranza fino a quando non arriverà una qualche certezza di ripartire con un passo ben diverso e finalmente spedito. All’indomani della presentazione del concordato in bianco al Tribunale di Milano da parte dei vertici del gruppo del solar di Vimercate, le organizzazioni sindacali e i lavoratori non si muovono di un millimetro e rimangono saldi in trincea. La storia della lunga vertenza, del resto, ha ormai certificato che le dichiarazioni d’intenti della proprietà non sono quasi mai sfociate nei fatti concreti . "La nostra richiesta è la più logica – spiega Ilaria Paoletti segretaria provinciale della Fim Cisl – e cioè che l’azienda si presenti davanti ai giudici con l’offerta di Greybull - McLaren Applied. Il fattore tempo infatti, e lo ripetiamo da sempre, è determinante e la trattativa con il fondo inglese è sicuramente quella nella fase più avanzata. Insomma è impensabile tornare al 30 dicembre del 2021 data in cui fu presentata la prima istanza ai magistrati di Arezzo. Da allora sono passati mesi, ma adesso un’attesa del genere è improponibile". Si susseguono così uno dietro l’altro i turni full time di 6 ore in 6 ore con i dipendenti in presidio all’interno della fabbrica dove restano ferme le linee produttive. E tra le incognite figura anche il pagamento della mensilità di giugno che dovrebbe essere saldata a fine mese. Gli stipendi potrebbero essere congelati sia in caso di amministrazione straordinaria sia con il via libera alla procedura concordataria. Ma tra le maestranze e i sindacati aleggia anche il dubbio che Fimer possa non avere a disposizione le risorse necessarie.