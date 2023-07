Fimer, teso confronto con gli operai Clementy: 17 milioni entro agosto L’accordo c’è, gli stipendi arrivati

di Alberto Pierini

"Ma ci vuole rispondere almeno ad una domanda?": una delle operaie di ferro della Fimer rompe gli indugi nel faccia a faccia serrato con il Cda dell’azienda. E con il consigliere che da giorni gestisce in prima battuta il confronto. Lui, Luca Bertazzini, ingegnere di mestiere ma spesso chiamato avvocato da chi non lo conosce.

Si presenta intorno alle 15 ma in realtà è a Terranuova dalla mattina. Non passa dal cancello principale, eludendo i fotografi. E si presenta nella sala mensa, al primo piano dell’azienda in crisi.

"Abbiamo scelto l’offerta che ci sembrava migliore" scandisce. E’ uno dei pochi punti fermi, almeno sulla base di quanto le maestranze raccontano alla fine. Un piano da 95 milioni, lo stesso investimento che Clementy, la nuova "fidanzata" di turno della società, propone per vincere la partita. Erano quelli di aprile, tornano ad essere quelli di luglio.

Il faccia a faccia nella mensa è freddo come il ghiaccio, le espressioni di dissenso non mancano. "Ma insomma ci vuole dire se la famiglia rimane o va via?". E’ una delle domande più serrate davanti a chi cerca la discontinuità.

La promessa, da quanto filtra ai margini dell’incontro, è che la famiglia Carzaniga sia pronta a fare un passo indietro definitivo. Un po’ è nelle cose: se paghi 95 milioni di euro di sicuro non lo fai per lasciare il bastone di comando a chi l’aveva sempre avuto. "Ma a Vimercate hanno detto ai nostri colleghi che in realtà la famiglia resta".

Cronache, anzi brandelli di una giornata convulsa. Il confronto con gli operai finisce prima delle 17, la maratona continua con i sindacati.

Sul piano poche certezze. Quei 95 milioni ma anche 17 destinati alla ripartenza. Più esattamente: dovrebbero essere sette da qui alla fine di luglio. E diventato l’eventuale gancio per riprendere la produzione: è ferma per mancanza di materie prime, ma se resta ferma i commissari potrebbero anche abbassare il pollice verso.

Gli altri dieci milioni? L’impegno è di versarli entro il 21 agosto, la data indicata dal tribunale all’azienda per presentare certezze e garanzie. Quelle che per ora non si vedono. Dagli ambienti del Cda arriva la conferma che una firma c’è stata, ed è quella del consiglio di amministrazione, all’accordo con Clementi. Ma tutto resta appeso alla decisione dei giudici: ma se arriva il 21 agosto il fondo verserebbe 17 milioni sulla fiducia o a fondo (tanto per rimanere in tema) perduto? Lo farebbero, fanno filtrare, con la disponibilità a diventare a quel punto creditori di Fimer.

La formula sarebbe quella del prestito ponte: e per la somma complessiva un aumento di capitale sottoscritto da Clementy con i Carzaniga ad uscire di scena totalmente. Gli operai si aspettano queste risposte da Bertazzini ma il confronto ha più dubbi che certezze, almeno nel giudizio dei lavoratori.

In realtà ce n’è una sola: il bonifico degli stipendi è arrivato ed è quello ad addolcire il clima ghiacciato della mensa. Un bonifico sugli ultimi dieci giorni di giugno e sui primi dieci di luglio. Il resto è appeso ad un conguaglio che in teoria dovrebbe essere pagato entro il mese, quindi comunque prima della decisione del tribunale. Rispetto ad aprile, e ai dubbi molto forti espressi anche dal tribunale fallimentare aretino sullo spessore dell’offerta Clementy, fonti vicine al Cda assicurano che i soldi ci sono davvero e non sarebbero da reperire sul mercato, formula che a primavera scatenava più paure che altro.

In un angolo della mensa ci sono anche i dirigenti interni, ascoltano in silenzio, lasciano agli altri operai la guida della serata: e c’è chi perfino lo segue da remoto. Poi i cancelli si riaprono, i dipendenti defluiscono fuori, la morsa del caldo cala anche sull’azienda in bilico. In attesa di altre domande, sognando altre risposte.