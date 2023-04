Fimer. Stamani presidio davanti al Tribunale di Arezzo. Niente stipendi e il fondo Clementy si sfila

Arezzo, 28 aprile 2023 – Questa mattina, davanti al Tribunale di Arezzo, molti lavoratori Fimer, insieme al sindaco di Terranuova Sergio Chienni, alle rappresentanze sindacali e al vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci, hanno effettuato un presidio, in quello che è stato definito un momento decisivo per il futuro dello stabilimento valdarnese. L’ultimo decreto del Tribunale fa infatti chiarezza sulla situazione della Fimer. Come ha ricordato Chienni, siamo di fronte ad un bivio. Da un lato c’è il rischio del fallimento, dall’altra una proposta concreta che può salvare l’azienda e i lavoratori. E il tempo sta per scadere. Il Tribunale ha infatti deciso di fissare al 3 maggio l’udienza per la revoca del concordato preventivo della Fimer. Originariamente prevista per ottobre, l’udienza è stata anticipata per la mancanza della liquidità necessaria a garantire il saldo degli stipendi e dei creditori; i commissari incaricati dal giudice, infatti, hanno verificato che ci sarebbero risorse per 3 milioni di euro, in grado di coprire le spese per un periodo non superiore a due settimane.

Ma c’è un’altra novità per niente positiva. Il fondo Clementy, uno dei due soggetti interessati, ha fatto un passo indietro e ha risolto il contratto vincolante di investimento da 95 milioni di euro stipulato il 30 marzo scorso “a causa di inadempienze dei soci di Fimer”. “Nonostante la disponibilità del Gruppo Clementy ad entrare nella Procedura, anche con una proposta di Proof of Funds di 50 milioni di euro e un primo esborso di 30 milioni nelle prossime settimane – spiega una nota del fondo - gli azionisti di Fimer non sono riusciti a consegnarci gli strumenti necessari per procedere a tale investimento. In particolare non hanno emesso le azioni necessarie per ricevere l’investimento di Clementy”. “Il nostro stato d’animo è vicino alla disperazione”. Stamani è arrivata anche la doccia fredda che gli stipendi non saranno pagati, dopo che anche ieri ci erano state date rassicurazioni”.

Dopo il passo indietro di Clementy rimane, al momento, solo il fondo legato a McLaren, con il Tribunale civile di Arezzo che ha emesso un’ordinanza nella quale fissa al 3 maggio l’udienza per la revoca del concordato preventivo della Fimer. Insomma, entro quella data il Cda dell’azienda dovrà decidere e il rischio di un fallimento esiste. “Molti di noi lavorano in questa azienda da decenni – hanno spiegato i dipendenti Fimer – La speranza è l’ultima a morire, ma siamo veramente preoccupati”. Intanto è stata annunciata una mobilitazione nei prossimi giorni, con una presenza anche davanti alla fabbrica.