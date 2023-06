Fimer spara sull’ex Cda e su Greybull "Voleva investire solo 50mila euro"

di Alberto Pierini

Di notte non vola una mosca nei locali della Fimer, sotto occupazione ormai da tre giorni. Di giorno volano veri e propri "missili terra aria". Perché gli azionisti, nel mirino della protesta sindacale alla luce del dietrofront sulla cessione al nuovo investitore, spara alzo zero. Un lungo comunicato dei soci, che prima, dicono i sindacati, filtra senza intestazione, poi in forma più solenne e con il simbolo dell’azienda: e che diventa un vero atto d’accusa. Al quale la prima reazione arriva proprio da Cgil, Cisl e Uil, dal "retiro" dell’occupazione: "Mettetevi d’accordo con voi stessi, avevate parlato di un partner dal solido sostegno finanziario".

Perché ora il ritratto che emerge è opposto. Sul vecchio Cda le parole fanno scintille. "Gli era stato affidato il compito di traghettare la società fuori dalla crisi, non è minimamente riuscito e ha disatteso per ben tre volte il piano industriale da esso stesso redatto". Per questo, dicono, è arrivata la scelta, giudicata "drastica quanto necessaria", della sostituzione. Non vi basta? "Inconcludente l’operato del precedente consiglio, buona la scelta di cambiare squadra".

Una dose rincarata di nuovo sulla scelta dei potenziali investitori. "Portati al tavolo dagli azionisti chiedendo di verificare la bontà delle offerte". Quindi? "Verifiche non fatte dal precedente consiglio, che aveva accettato l’offerta di McLaren Applied Greybull Capital senza la minima due diligenze sulla loro solidità economica". Quindi, dicono, il testimone è passato al nuovo Cda: risultato? "I fatti palesi smentiscono senza ombra di dubbio quanto dichiarato da Greybul".

Secondo i soci, insomma, non sarebbe arrivata alcuna prova sulla capacità finanziaria nè evidenza sulla disponibilità di fondi. Fino all’accusa forse più clamorosa. "È falso che Greybull abbia offerto di sottoscrivere, come dichiarato, un aumento di capitale da 50 milioni di euro. L’offerta contiene un impegno a sottoscriverne uno da 50mila, non sufficienti per il salvataggio dell’azienda". Ma la società inglese aveva dichiarato esplicitamente di aver versato in un conto dedicato un deposito pari al doppio della somma concordata: quindi 100 e non 50 milioni. Non solo: il tribunale avrebbe fatto dietrofront sulla procedura concordataria a fronte di 50mila euro, quindi pochi spiccioli? Le distanze sono siderali e i dubbi legittimi.

E c’è di più. "Da quanto riferito dal Cda – dicono i soci – il finanziamento iniziale di 10 milioni è stato condizionato al rilascio di garanzie su tutto il patrimonio dell’azienda. Valore sproporzionato rispetto ai 10 milioni di euro".

Dicono insomma che avrebbero "regalato tutto il valore aziendale ad un solo creditore", la stessa Greybull. Con un’offensiva finale travolgente, nella quale ipotizza "non salvataggi di merito dal gruppo inglese ma fallimenti e licenziamenti di massa". Davanti a tutto questo i sindacati, come spieghiamo sotto, prendono le distanze: "Affermazioni che contraddicono o smentiscono quanto detto in precedenza". Si può quindi immaginare quanto credano al finale. "Gli azionisti si sono attivarti per provare un’immediata alternativa a Greybull attraverso la ricerca di investitori industriali seri e credibili probabilmente già entro giugno".

E ventilano perfino denunce penali sulle dichiarazioni via via emerse nel tempo. In uno scenario che diventa ogni giorno più convulso, nel cuore di una notte dove non voleranno le mosche ma che è sempre più buia.