Fimer, solidarietà per tutto il mese: "Vertice per la cassa integrazione"

"I contratti di solidarietà saranno prorogati fino al 31 dicembre. Poi ci sarà la possibilità di richiedere la cassa integrazione straordinaria e siamo per questo in attesa di essere convocati dal Ministero del Lavoro". Ancora buone notizie per la Fimer di Terranuova Bracciolini. Antonio Fascetto(nella foto a destra), segretario provinciale della Fiom Cgil, cerca di guardare al bicchiere mezzo pieno. Dopo il pronunciamento del Tribunale di Milano, che ha allontanato lo spettro del fallimento, potrebbero esserci novità sul fronte degli ammortizzatori sociali. La solidarietà fino a fine anno quantomeno permetterà ai dipendenti e alle loro famiglie di trascorrere le festività con un briciolo di serenità in più, visto che si apprestano ad affrontare il terzo Natale consecutivo tra le turbolenze della crisi. La Cigs è uno strumento creato ad hoc per le aziende in amministrazione straordinaria e potrebbe essere determinante per l’avvio del nuovo anno. Fascetto nel suo intervento ha ripercorso le tappe recenti che hanno portato alla svolta. "Siamo riusciti a concludere tre step differenti - ha spiegato il leader provinciale dei metalmeccanici - Il primo era la relazione dei commissari, che avevano un mese di tempo per dichiarare se sussistevano o meno i requisiti per rientrare nell’amministrazione straordinaria.

Poi l’iter prevedeva che la relazione venisse valutata dal Mimit e infine dal Tribunale. Nelle rispettive sedi, tutti i soggetti hanno espresso un parere positivo, aspetto che consente quindi a Fimer di entrare in amministrazione straordinaria".

Soltanto due mesi fa il tribunale respingeva il piano industriale della società di Vimercate, dichiarando lo stato d’insolvenza. Poi il colpo di scena degli ultimi giorni. "Dopo la sentenza del 5 ottobre - ha aggiunto - ci trovavamo in un limbo. Oggi non possiamo che salutare in termini positivi le ultime novità, che ci mettono al riparo da uno scenario che avrebbe potuto pregiudicare il futuro dell’azienda. Di fatto si sarebbero spalancate le porte ad una liquidazione e in quel caso Fimer avrebbe cessato l’attività, con il rischio di diventare preda dello speculatore di turno, intento a banchettare sulle spoglie di una fabbrica che mantiene comunque un importante portafoglio ordini. Fimer a questo punto resta in piedi, è viva. Continua un lungo percorso non privo di ostacoli, ma questo ci permette di mantenere la produzione in vista di un rilancio. Quando tutte le procedure saranno espletate, potrà essere ceduta all’offerente migliore, purché sia serio e credibile. Se lo meritano i lavoratori e le loro famiglie". Ancora è presto per cantare vittoria, ma il peggio è stato sicuramente evitato. "I commissari che hanno avuto in mano le redini in questa fase hanno la nostra piena fiducia - ha sottolineato Fascetto - poiché si sono dimostrati determinati nella gestione di questo passaggio. Personalmente auspico che il Ministero del Made in Italy possa confermarli nel loro ruolo. Rispetto alle tempistiche sono stati tutti velocissimi, comprendendo di fatto la rilevanza della vertenza".