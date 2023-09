Fimer. Sindacati e istituzioni concordi: “è solo il primo passo”

Arezzo, 10 settembre 2023 – A poche ore dalla “buona novella”, il sentimento che prevale è quello della prudenza. Bene il primo passo, ma di strada da fare ce n’è ancora tanta. Rsu, sindacati e istituzioni marciano sulla stessa direzione. In questi quasi due anni di vertenza Fimer ne sono successe talmente tante che prima di stappare lo spumante è bene aspettare ancora un po’. Certo, nessuno nega il grande passo in avanti che ha fatto Greybull, versando 5 milioni di euro e dimostrando, con i fatti, di voler rilanciare a 360° l’azienda. Anche il cambio di governance rappresenta una tappa importante. “Ma il percorso è ancora lungo – hanno detto le rappresentanze sindacali unitarie e Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm - e non è sgombro da ostacoli. Pertanto continueremo, insieme a Regione Toscana e sindaco, che quotidianamente hanno vissuto la vertenza, a vigilare sui prossimi passaggi”.

E’ stato ricordato che un passo fondamentale sarà quello di avviare, in tempi rapidi, una fase di confronto in sede aziendale e istituzionale con il nuovo Cda e i nuovi investitori, in merito al piano industriale e al piano concordatario, oltre ad approfondire modalità e tempistiche delle ulteriori tranche di immissione di capitale. “Questa vertenza ci ha, nostro malgrado, abituati a continui colpi di scena e pertanto la cautela rimane d'obbligo anche di fronte a quanto si apprende in queste ore – hanno aggiunto - L’auspicio è che si possa finalmente aprire un capitolo nuovo di questa vicenda che affligge da ormai troppo tempo i lavoratori, le loro famiglie e l’intero ceto creditorio, composto da tante aziende dell’indotto”. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, che in questi venti e più mesi di vertenza ha appoggiato quotidianamente i lavoratori in questa è difficile battaglia, accompagnato anche dall'intera cittadinanza.

"Il versamento della prima tranche di cinque milioni da parte di Greybull/McLaren Applied - ha detto - costituisce un segno concretamente positivo nella vicenda Fimer. Ci sono ancora da affrontare diversi passaggi delicati da cui dipenderà il futuro dei lavoratori, ma nel susseguirsi di difficoltà e di rovesciamenti improvvisi, finalmente si concretizza un passaggio conforme alle aspettative. L’attenzione deve rimanere alta perché è stato fatto solo uno dei primi passi e sarà compito di tutti vigilare, ciascuno secondo le proprie competenze". Intanto la Regione Toscana, attraverso il presidente Giani, ha fatto sapere di essere pronta ad avviare con la ‘nuova’ Fimer un confronto sulle prospettive industriali. “L’obiettivo che istituzioni, sindacati e lavoratori continuano a perseguire insieme – ha detto il consigliere per il lavoro del presidente della Regione, Valerio Fabiani - rimane quello di garantire il futuro di un’azienda che ha tutte le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nel suo settore produttivo, rafforzando la sua presenza sul territorio”. ”.