Fimer, ritorno in massa degli operai Domani l’udienza, sale la tensione "Viviamo la paura di perdere tutto"

di Lucia Bigozzi

Domani saranno in tanti. Nella fabbrica occupata resterà solo un manipolo dei duecentottanta operai Fimer "perchè da qui non ce ne andiamo", dice Liviana Rotesi con la voce affaticata di chi ha passato la notte nello stabilimento di Terranuova, insieme ai colleghi del turno scattato a mezzanotte e concluso alle sei. Vanno avanti ormai da tredici giorni, sostenuti dalla solidarietà di tanta gente: imprenditori, artigiani, commercianti. Tutti portano qualcosa ai cancelli dello stabilimento, qualcosa che sostenga gli operai nei giorni dell’occupazione. Domani, ad esempio, è il giorno degli ex dipendenti Bekaert che hanno messo a disposizione il fondo cassa del Circolo aziendale e consegneranno pizze "per alleggerire l’ansia dell’attesa rispetto alla decisione che prenderà il giudice". Stavolta è quella definitiva, l’ultimo atto attraverso il quale proprio il giudice potrebbe decidere l’amministrazione controllata se la proprietà non dimostrerà garanzie concrete sul rilancio dello stabilimento valdarnese. In altre parole: investitori. Finora i vertici aziendali hanno fatto intendere di avere contatti con potenziali imprenditori disposti a farsi avanti, dopo il fallimento dell’accordo con Greybull Mc Laren, ma domani dovrà essere messo nero su bianco per evitare l’arrivo dei commissari.

L’udienza è fissata alle 14: fuori nel grande piazzale del Palazzo di giustizia e sulla scalinata che un tempo portava all’ospedale Garbasso, ci saranno gli operai Fimer e i rappresentanti sindacali che hanno seguito la lunga vertenza. "Viviamo quest’attesa in tensione. Passiamo le giornate a riflettere sui vari scenari possibili, e qui di scenari lineari non ce ne sono", spiega Ilaria Paoletti, la "pasionaria" della Fim Cisl aretina. I pensieri si concentrano "su cosa potrebbe accadere a seconda della decisione che assumerà il giudice, ma certo che tutti, qui in fabbrica, abbiamo un pensiero fisso che non ci abbandona mai. Oltretutto in questa vertenza ci sono variabili che non dipendono da noi ma da altri soggetti: tribunale, proprietà, ministero. E più passano le ore, più sale la tensione in vista dell’udienza".

È lo stato d’animo che descrive anche Liviana, 62 anni, in Fimer dal 1995, una delle tante lavoratrici monoreddito. Ha perso il marito un anno fa e insieme a lei nei reparti lavorano donne separate con figli a carico o single: un’altra sfaccettatura di vite e problemi dentro le storie degli operai che resistono. "Viviamo nella paura di perdere tutto", dice sottovoce.

L’unica via d’uscita è il passo indietro dei vertici aziendali: è la posizione della Fim toscana per la quale "nel futuro della Fimer non c’è più spazio per l’attuale proprietà. Diversamente, andremo avanti a oltranza con l’assemblea permanente in fabbrica". Posizione perentoria del segretario generale della federazione metalmeccanici Cisl, Alessandro Beccastrini e la stessa Paoletti, "fermamente convinti che non ci possa essere altra strada, per dare una svolta a questa vicenda e offrire un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie, che quella dell’amministrazione straordinaria. Uno scenario che vedesse ancora presente l’attuale proprietà non può neppure essere preso in considerazione: per loro il tempo è scaduto e la credibilità è terminata".

Una linea netta, ribadita a più riprese anche ai tavoli romani con il sottosegretario per le crisia aziendali Fausta Bergamotto e rilanciata dal governatore toscano Eugenio Giani nel faccia a faccia con il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Da Roma e da Firenze i fari delle istituizioni sono puntati sullo stabilimento di Terranuova e in questo momento Fimer rappresenta la vertenza più grande in Toscana.

"Dopo l’udienza in tribunale torneremo in fabbrica e proseguiremo il presidio permamente fino a quando non sarà ufficializzata la decisione del giudice. Speriamo che tutto si compia mercoledì, per non allungare l’ansia", annuncia Liviana.

Per ora, ci sono le pizze dei colleghi della Bekaert, le colazioni ogni mattina dai bar e l’abbraccio della comunità.