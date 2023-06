Fimer, ritorno al lavoro con riserva Stipendi subito o scatta nuovo stop

di Alberto Pierini

Avevano sperato in un rientro diverso. Il rientro oltre quei cancelli che da un mese esatto sono la parete della loro vita. Avevano sperato di lasciarsi alle spalle ogni incertezza, ogni precarietà e di tornare ad essere protagonisti di un’attività con clienti in tutto il mondo. Tornano al lavoro sotto una sorta di tregua "armata".

Gli operai della Fimer l’hanno deciso in piena notte, ben oltre le undici dell’altra sera. In coda ad un’assemblea dai musi lunghi, lontana, lontanissima da ogni ipotesi di vittoria. Ma hanno scelto con la testa. Presidio fino alla domenica, notte compresa. E da lunedì di nuovo ai loro posti di lavoro.

Fino a quando? Qui sta il vero punto. Dalla parte sindacale il termine è perentorio: se salta la promessa degli stipendi sono tutti pronti a fare dietrofront e a riprendere la lotta. Massimo entro la fine della prossima settimana, non oltre, ripetono con forza gli operai all’uscita da quei cancelli.

Una rabbia che sfocia nel documento stringato di ieri, a firma congiunta Cgil, Cisl e Uil e Rsu. "E’ stato deciso di mettere a disposizione la manodopera, tenuto conto dei pronunciamenti del tribunale di Milano e delle rassicurazioni ricevute dal Cda e dal professor Ambrosini". E quelle promesse stavolta vengono elencate punto per punto, e sono affilate come lame.

"Pagamento dello stipendio di giugno. Continuità lavorativa indispensabile a creare le condizioni per stipulare un accordo nel breve periodo con un investitore". Punto. Più una virgola. "Rimane inteso che un nuovo cambio di scenario, un ulteriore slittamento dei tempi, l’ingresso di un investitore senza una netta discontinuità e l’inadempienza degli impegni presi comporterà la ripresa immediata delle iniziative di lotta". Quindi non solo il mancato arrivo dello stipendio di giugno, maturato a maggio. Ma anche una risoluzione in tempi brevi del nodo sull’investitore.

Dopo l’ultimo rinvio. "Avevano garantito che il 30 giugno sarebbe stato firmato un accordo binding (cioè vincolante) con uno degli interessati: un altro impegno mancato" è il commento che rimbalza dalla notte. Si parla di un’altra ventina di giorni, ma poi il termine disposto da Milano è il 21 agosto e nessuno crede possa essere anticipato. E oltre all’investitore risuona la richiesta di discontinuità: come dire il passo indietro della famiglia Carzaniga, altro scenario che a questo punto torna in discussione. Gli interessati veri? Nebbia fitta. Della Greybull, comunque osteggiata dal Cda, si sono perse le tracce, anche se dovrebbe mantenere il suo interessamento. Dei fondi cinese e tedesco dai nomi esotici ascoltati in tribunale non si è sentito più parlare. Si parla invece di nuovi contati con Clementy e Mattarelli ma di conferme non ce ne sono. Mentre il dubbio si estende alle condizioni del lavoro.

La fabbrica è pronta a far ripartire le macchine? Molti ne dubitano, anche sul piano delle condizioni igieniche e di sicurezza". E sopratutto per quanti lavoratori? "Tutti e 280" dice con decisione Ilaria Paoletti della Cisl. Ma intanto sui mille tavoli che si inseguono giorno dopo giorno risuona il riferimento agli ammortizzatori sociali, alla cassa integrazione.

Mentre c’è da capire dove possano arrivare la liquidità e i rifornimenti necessari. Ombre sulle quali oggi è atteso un nuovo incontro con il Cda e con il suo avvocato Ambrosini: una call fissata alle 17.30. Sotto i comignoli di un’azienda dalla quale esce un’unica fumata. Ed è grigia.