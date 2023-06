Fimer, ripartito l’iter del concordato Salta il confronto Tv famiglia-operai

di Alberto Pierini

AREZZO

Dovevano vedersi con il filtro delle telecamere. Non sarebbe stata la prima volta, già nei giorni scorsi c’era stata una videoconferenza con i sindacati da una parte e la "famiglia della Fimer" dall’altra. Ma stavolta sarebbe stato sotto gli occhi di tutti. In televisione addirittura.

L’appuntamento era per oggi intorno a mezzogiorno, su La 7, che già da un mesetto ha puntato i riflettori sull’azienda d Terranuova. Gli operai nel piazzale dietro il cancello, sempre rispettando scrupolosamente i limiti che si sono dati per l’occupazione. La famiglia da remoto: doveva esserci Ambrogio Carzaniga, proprio come era successo domenica. E’ saltato tutto. Tra le ipotesi è che avesse dato la sua disponibilità a partecipare anche la Greybull e in questo momento il clima con i soci inglese n on è idilliaco.

"Sappiamo solo – spiega Alessandro Tracchi, il timoniere della vertenza per la Cgil – che l’appuntamento è stato soppresso: credo per scelta della famiglia, noi eravamo pronti". Pronti anche alla nuova scossa di una vicenda che già ne ha riservate tante. Da quanto risulta la Fimer ha già ripresentato la domanda di concordato preventivo. E stavolta, naturalmente, al tribunale di Milano.

"E’ un’indicazione che sta girando ma non ne ho ancora la conferma e sono abituato a parlare solo di cose certe" risponde Tracchi. Ma in realtà sia pur non da fonti ufficiali le conferme incrociate ci sono e molto attendibili. Il margine di dubbio, per niente irrilevante, riguarda la forma. La ipotesi più consolidata è che si tratti di un concordato "in bianco", sorta di preconcordato: nel quale cioè non si indichino ancora nomi espliciti di investitori. In pratica c’è la richiesta di accedere alla procedura dichiarando un termine entro il quale predisporre la documentazione e le eventuali garanzie. Tempi che suonano come schiaffi dalle parti di Terranuova. Ma c’è perfino chi sostiene che di nomi ce ne siano tre, i due fatti in tribunale all’ultima udienza e un terzo "mister x": è possibile che non compaia per niente la Greybull.

In un quadro ormai ai ferri corti niente sembra escluso. E’ vero, nella notte che aveva preceduto l’udienza aretina la proprietà dei Carzaniga aveva firmato un accordo con i soci inglesi. Ma è chiaro che in quella notte era risuonato secco anche il no del Cda, che del resto la sua opinione sul mondo Greybull McLaren ormai l’ha data più volte e quanto mai negativa. Si tratterebbe di capire dove sia in questo momento l’ago dei rapporti tra i proprietari e l’attuale consiglio di amministrazione. Lontano come nella notte dell’accordo? O magari in recupero, visto che finora lo strumento, già usato in passato, della decadenza non è stato utilizzato? E’ una delle tante domande che fanno salire la tensione nell’azienda.

Il Cda preme ormai da qualche giorno per la ripresa del lavoro. Con oggi siamo a venti giorni consecutivi di occupazione, la produzione è bloccata dal primo giugno. Alla richiesta gli operai, tramite i sindacati, avevano replicato esigendo due garanzie: il pagamento anticipato dello stipendio di giugno e la riduzione dei potenziali investitori ad uno solo. Chi? Facile: la stessa Greybull. Al di là dei cancelli è considerata l’unica che finora abbia dato garanzie ritenute sufficienti. La querelle si sposta da Arezzo a Milano ma alla fine i termini restano gli stessi.

E ora l’incardinarsi della vertenza nel tribunale delle imprese del profondo nord si porta dietro tutte le ruggini, le distanze, le divergenze. Con gli operai decisi a seguire la vicenda nel suo iter fino in fondo, se necessario anche spostandosi in Lombardia, per far sentire la loro voce. Intanto i sindacati hanno chiesto un incontro con la Procura. Non è ancora la decisione di presentare un esposto o, peggio, una denuncia. Ma è un modo di portare a galla quanto finora avvenuto in due anni di crisi per vedere se possa aprirsi un ulteriore scenario.

Ogni sei ore il cancello si apre per il cambio di turno. Ogni giorno si aggravano le condizioni degli operai impegnati nell’occupazione e di quelli dell’indotto, appeso alle labbra della Fimer. E il calendario continua a remare contro tutti.