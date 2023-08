Fimer, riaperta l’azienda La produzione è al minimo Greybull aspetta i giudici

di Alberto Pierini

TERRANUOVA

Si sono ripresentati ieri mattina puntuali ai cancelli della loro fabbrica. Mai tanto loro, anche se da mesi rischia di scivolargli tra le mani. Il day after dell’ennesima svolta Fimer parte con la sveglia alle 7 del mattino.

"Abbiamo ricominciato – ci sussurra una dipendente – ma non ci facciamo prendere dall’euforia". E’ una di quelle operaie ormai diventate il metronomo della vertenza: capaci di non disperarsi davanti alle curve peggiori e di non brindare al primo accenno di ripresa. E per questo rappresenta bene il clima di un’azienda sospesa tra il dirupo e la fune lanciata per salvarla.

Intanto la produzione è ripartita. Ma ripartita al contagocce. Malgrado l’incertezza i dipendenti sarebbero pronti a spaccare il mondo pur di lavorare davvero: ma ancora le condizioni non ci sono.

Le materie prime sono quelle che sono, i rifornimenti pure: i famosi milioni da mettere sul piatto quando arrivi alla vigilia del versamento evaporano sempre. E’ la storia di questi mesi, la storia di mille accordi fatti e poi saltati sul più bello.

Stavolta tutto lascerebbe pensare il contrario. Se non altro perché le parti sono coalizzate intorno all’accordo siglato in piena zona Cesarini. C’è la proprietà della famiglia Carzaniga, c’è il consiglio di amministrazione che finora aveva indicato altre direzioni. E c’è l’investitore, McLaren Applied a braccetto con Greybull.

Sono stati loro a mandare il primo annuncio, la fumata bianca sulla fine della vertenza. Ma ieri, pur contattati, hanno preferito aspettare tempi migliori per andare oltre. Un cortese stop alle interviste: in attesa che dal tribunale arrivi il semaforo verde.

Nei fatti sembra davvero impensabile che i giudici milanesi possano frapporsi tra l’intesa e la sua soluzione. L’esperienza dice che quando la corte veda spiragli in una crisi aziendale quasi mai li affossi, se non di fronte a fatti conclamati o all’evidente inaffidabilità della soluzione prospettata in una richiesta di concordato preventivo.

Ma Greybull per tre volte si è vista nel tempo rovesciare accordi già fatti: e quindi, come i sindacati e come gli operai in fabbrica, fa di prudenza virtù.

Il vero ostacolo? Molti lo individuano nel nodo del Cda: il fondo inglese verserà i suoi milioni solo a fronte di un passo indietro dell’attuale consiglio. Sarebbe stato difficile immaginare il contrario, i giudizi sulla loro affidabilità negli ultimi mesi non erano stati teneri. Ma il dato mette sul chi va là gli esperti di questa crisi surreale.

Una cosa è certa: quando lo sblocco dovesse diventare definitivo, magari dopo l’ok del tribunale, una delle prime mosse sarà quella di un incontro con gli operai. Uno lo aveva fatto la Clementy con Pierre Louvrier, seguito da un passo indietro proprio in queste ore. Ora toccherebbe al fondo rivale.

Per ora non c’è stata neanche un’assemblea, solo un lungo incontro della Rsu lunedì sera per fare il punto della situazione. Punto dal quale è uscito un comunicato non prudente ma prudentissimo, in linea con i timori degli ultimi mesi. I pareri quindi più che in assemblea per ora circolano tra gli impianti, al primo incontro dopo la riapertura.

Sullo sfondo c’è la crisi dell’indotto, le cui imprese sono alla canna del gas, alcune ormai oltre l’orlo del dirupo. Se la notte dell’accordo avesse portato consiglio niente sarebbe più come prima. Se...