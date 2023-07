Fimer: reparti fermi, operai a casa "Mancano i pezzi per gli inverter" Stop al lavoro per una settimana

di Lucia Bigozzi

Macchine ferme, reparti vuoti. Da oggi e per una settimana, se nel frattempo non ci saranno novità, il grosso dei 280 operai resta a casa. Per buona parte di loro (ben oltre la metà ) entra in gioco la formula del contratto di solidarietà che prevede uno stop per alcuni giorni al mese e lo stipendio decurtato in base a quanto previsto dalla legge che regola la materia.

Comincia così un’altra settimana ad alto tasso di intensità per il futuro dello stabilimento di Terranuova, leader nella produzione di inverter fotovoltaici. Lo stop temporaneo all’attività nelle sezioni della fabbrica dove si assemblano componenti schede elettroniche per il prodotto molto richiesto dal mercato, è stato comunicato ai lavoratori dai responsabili dei reparti. "Già al nostro rientro la produzione non era tornata a pieno regime, adesso ci hanno detto di stare a casa in solidarietà per una settimana, ma è chiaro che il motivo è la mancanza di materie prime per far girare a pieno ritmo i reparti produttivi. I fornitori non consegnano più", spiegano i lavoratori che si apprestano a vivere un’altra giornata strategica. Oggi la proprietà dell’azienda valdarnese è chiamata a presentare una prima relazione ai giudici del tribunale di Milano dettagliando le garanzie necessarie per arrivare al concordato preventivo.

In buona sostanza, i giudici milanesi si aspettano un dossier con nomi e cognomi, profili e impegno finanziario degli investitori interessati a rilanciare la produzione nello stabilimento. Tra i lavoratori sale l’ansia perchè è il giorno che segna il primo step nel percorso fissato dal tribunale e che la proprietà è chiamata a rispettare. Non solo: in ballo c’è anche la questione degli stipendi di giugno che l’azienda si è impegnata a corrispondere entro la fine del mese.

Tuttavia, nei serrati faccia a faccia tra rappresentanti del consiglio di amministrazione e sindacati era stata ventilata la possibilità di una prima tranche in arrivo entro oggi o al massimo nella settimana che si è appena aperta. E su questo si incardina l’attesa degli operai, senza stipendio dall’inizio di giugno quando è scattata l’occupazione dello stabilimento dopo il no all’intesa con Greybull Mc Laren, arrivata a un passo dalla definizione davanti al giudice del tribunale di Arezzo e poi saltata per decisione del cda di Fimer.

Il no al fondo di investimento inglese ha fatto tornare al punto di partenza l’intera vicenda, oggi al vaglio dei giudici del tribunale di Milano. Bisognerà capire anche quale sarà la valutazione dei giudici sulla relazione che la proprietà oggi deve presentare: anche questo è uno snodo che gli operai attendono con apprensione. "Non è solo cosa scriverà l’azienda nella relazione, ma anche cosa decideranno i giudici, a creare quello stato di tensione che ormai condiziona le nostre vite da mesi", sottolinea Liviana. Le fa eco Antonella: "Qui è uno stillicidio; ogni giorno viviamo nell’incertezza. Vediamo adesso che succede, nel frattempo siamo a casa per una settimana".

E così oggi i reparti che producono inverter restano deserti; nello stabilimento continuano a lavorare gli addetti al service, il call center dedicato ai clienti e gli amministrativi. Ma il "motore" della fabbrica è di nuovo in stand by.