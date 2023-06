Fimer promette, sindacati all’attacco "Nuove offerte". "Via la proprietà" Giani strappa: "Ora basta giochini"

di Lucia Bigozzi

I due vertici romani su Fimer accelerano il count down al 14 giugno. È il giorno dell’udienza fissata dal giudice per valutare l’ipotesi di amministrazione controllata se la proprietà non dimostrerà di avere una soluzione concreta, cioè investitori, per salvare la produzione e 280 posti di lavoro. Al tavolo il sottosegretario per le crisi aziendali Fausta Bergamotto, in videoconferenza con lo stabilimento occupato dagli operai (ci sono i sindacati, la proprietà e i governatori di Toscana e Lombardia, il sindaco Chienni) la vicenda è stata aggiornata dopo lo strappo tra la proprietà e Greybull-Mc Laren. I vertici aziendali hanno ribadito il contatto con alcuni interlocutori e l’impegno a trovare una soluzione per scongiurare l’amministrazione controllata. Netta la posizione dei sindacati: "Bene gli investitori, ma serve il passaggio di governance". In altre parole: "Via l’attuale proprietà dallo stabilimento di Terranuova". È il punto sul quale i sindacati non sono disposti a fare passi indietro, la condizione che considerano "irrinunciabile" e il pilastro sul quale incardinano l’occupazione della fabbrica che andarà avanti, giorno e notte, fino al 14 giugno.

La sollecitazione del ministero chiama in causa i vertici dell’azienda: "Auspico che la società sia in grado di trovare una soluzione entro la data dell’udienza. Il tribunale ha convocato il ministero per un parere e per fornire l’indicazione di una terna di nomi necessari alla nomina dei commissari in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza" spiega Bergamotto dopo due ore di confronto e un incontro preliminare con il governatore toscano. Tutti al tavolo romano hanno chiesto "discontinuità di gestione con l’attuale proprietà". Nelle stesse ore a Palazzo Chigi, Giani incontra il ministro Adolfo Urso: un faccia a faccia di un’ora con al centro la vertenza Fimer. "Il ministro ha voluto conoscere nel dettaglio la vicenda e ha garantito che la seguirà con attenzione. Ho spiegato il paradosso di un’azienda leader nella produzione di inverter fotovoltaici, con ordini e mercato, che in 4 anni ha cambiato governance 6-7 volte per poi arrivare a questo punto", scandisce Giani che dopo l’incontro con gli operai aveva chiesto il colloquio diretto con Urso. E se il ministero sollecita la proprietà a una soluzione entro il 14 giugno, il governatore toscano non usa giri di parole: "Ora basta, non ne possiamo più: vogliamo chi sappia investire e guidare. Sono in ballo 280 posti di lavoro, con l’indotto di 500-600 lavoratori coinvolti. La Fimer deve avere un’altra direzione. Tutte le istituzioni sono a fianco dei lavoratori".

A Terranuova le immagini e le parole del vertice corrono sullo schermo del pc, davanti ai sindacalisti di Cisl, Cgil e Uil, le rappresentanze Rsu e al consigliere di Giani per le crisi aziendali, Valerio Fabiani che da due anni segue la vertenza Fimer per la Regione. Un segno di vicinanza e partecipazione per una vertenza che mese dopo mese, dice Fabiani, "ricorda un classico della commedia dell’arte: il teatro dell’assurdo.Serve discontinuità nella proprietà e nella gestione per salvare l’azienda". Un auspicio che nella giornata dei due vertici, tiene insieme i vertici del governo e della Regione in una "alleanza" con sindacati e operai. Che mantengono la linea della prudenza, in attesa dell’udienza in tribunale. E non mollano i turni, nella fabbrica occupata.