Fimer, primo semaforo verde a Greybull del tribunale: ma versamento della prima tranche entro l’8 settembre

Arezzo, 25 agosto 2023 – Non è ancora il via libera alla richiesta di concordato preventivo richiesta dal consiglio di amministrazione della Fimer. Ma è un passo che dovrebbe chiarire lo scenario sull’azienda in crisi e la sua infinita vertenza.

Il Tribunale di Milano ha risposto non ancora alla richiesta di concordato ma in via preventiva alla domanda presentata dalla stessa Fimer “la possibilità di contrarre con Ma Solar Italy Limited un finanziamento urgente per euro 4.900.000 euro in quanto necessario per la salvaguardia della società e la continuazione dell’attività di impresa”

Il decreto di autorizzazione viene prodotto e per un importo simile a quello che era stato garantito da Clementy. Ma anche specificando che non è possibile parlare di una semplice “correzione-modifica” del decreto chiesto inizialmente con Clementy in campo,.

Motivo? Diferenti contesti temporali, parzialmente differenti gli importi, differenti garanzie. Dunque una sostituzione in fotocopia non è possibile ma l’autorizzazione arriva.

Autorizzazione che a questo punto diventa una sorta di prova del fuoco sulla serietà della proposta Greybull: come dire chi versa una somma così rilevante in un’azienda non potreb be che avere l’intenzione seria di impegnarsi per rilanciarla.

Però a fronte della richiesta di pagamento entro la prima settimana di ottobre, i giudici danno un termine drastico: entro e non oltre l’8 settembre. E così la palla ripassa a McLaren