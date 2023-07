Fimer, pressing Regione Giani chiama il ministro per sbloccare lo stallo Ultima notte in fabbrica

di Lucia Bigozzi

Alberto Pierini

Un pressing istituzionale sulla vertenza Fimer. Se ne incarica il governatore toscano Eugenio Giani che segue la vicenda dello stabilimento di Terranuova con duecentottanta lavoratori in bilico (quattrocento nell’indotto). "Aggiornerò il ministro Urso sugli sviluppi degli ultimi giorni e insieme a lui concorderemo un’azione di moral suasion sulla proprietà", spiega Giani convinto che "l’unica via d’uscita, a mio giudizio, resta il passo indietro della proprietà". Rinnova la convinzione manifestata agli operai e ai rappresentanti sindacali durante la visita, quattro settimane fa, nella fabbrica chiusa e in presidio permanente. "Per me e per la Regione la vertenza Fimer è fondamentale e simbolica. Deve avere uno sbocco positivo perchè nello stabilimento vi è una produzione tecnologicamente avanzata e molto richiesta dal mercato; ci sono maestranze di elevato valore professionale che rappresentano un patrimonio di competenza prezioso. Nella mia visita alla Fimer ho potuto constatare una realtà produttiva di altissimo livello che deve essere salvaguardata".

Dopo il faccia a faccia con il ministro delle imprese e del made in Italy, Giani torna all’attacco utilizzando le leve istituzionali per "sbloccare la vicenda", ma è netto quando afferma che fin d’ora la Regione "terrà gli occhi puntati al 10 luglio". È il primo snodo nelle relazioni tra cda che ha promesso il pagamento degli stipendi e i sindacati che hanno garantito la ripresa del lavoro per non ostacolare l’iter del concordato preventivo stabilito dal tribunale di Milano, entro il 21 agosto. Domani i lavoratori torneranno ai loro posti in reparto ma se la tabella di marcia dovesse incepparsi nuovamente, il presidio permanente riprenderà da dove è stato interrotto.

È una fase molto delicata della vertenza e Giani avverte: "Seguiremo a fianco dei lavoratori momento per momento. Il pagamento degli stipendi entro il 10 luglio è essenziale. In caso contrario, saremo con le maestranze per una ferma e determinata mobilitazione". Non nasconde "delusione per il trasferimento del dossier Fimer al tribunale di Milano dopochè il magistrato di Arezzo aveva operato con rigore e grande capacità. Tuttavia, confidiamo nella giustizia e nella possibilità che anche nel capoluogo lombardo ci si renda conto della necessità di arrivare in tempi rapidi a una svolta". Accanto alla convinzione sull’importanza "di un gioco di squadra tra istituzioni, sindacati, lavoratori e comunità", il presidente della Regione rivolge un pensiero ai duecentottanta operai che non mollano: "Li ringrazio per la correttezza e il comportamento esemplare con cui hanno dato un volto costruttivo a questa vertenza".

Ma loro, gli operai, sono ancora in fabbrica nelle ore che restano prima di domani: un lungo mese vissuto tra i macchinari spenti, in un’atmosfera surreale per difendere fabbrica e lavoro. Ieri una nuova assemblea con i sindacati: la decisione di rientrare è presa; lunedì i reparti torneranno ad animarsi, ma resta un monitoraggio stretto sulle assicurazioni del cda. Prevale la prudenza e pure la determinazione a rimettere tutto in gioco se il primo snodo del 10 luglio dovesse saltare. Un mese dentro la fabbrica non può essere una parentesi.