Fimer. Odore di svolta. L’azienda potrebbe essere venduta già in autunno

Arezzo, 18 gennaio 2024 – E’ stato un incontro positivo quello andato in scena ieri a Roma sulla Fimer. Il lavoro dei commissari è continuo. La relazione del programma all’interno del quale sarà indicato anche come uscire dall’amministrazione straordinaria dovrebbe essere depositata entro i primissimi giorni di febbraio. Ci sono soggetti interessati ad acquisire l’azienda e l’asta pubblica si potrebbe tenere la primavera prossima, per arrivare ad una cessione addirittura nel secondo semestre del 2024. Queste le tempistiche indicate al tavolo ministeriale, cui hanno preso parte tutte le organizzazioni sindacali, sia di Terranuova che di Vimercate, la Regione Toscana, la Regione Lombardia, il comune di Terranuova con il sindaco Sergio Chienni, gli esponenti del ministero che gestiscono l'unità di crisi e la sezione amministrazione straordinaria e i commissari, uno dei quali era in presenza.

“L'azienda è ad oggi in una condizione di autonomia anche finanziaria – ha detto la segretaria della Fim Cisl Ilaria Paoletti, presente all’incontro – Anche il fatturato ha avuto una crescita sui mesi precedenti e addirittura maggiore rispetto a quello che era stato preventivato. L’obiettivo dei commissari è quello di accelerare il più possibile la procedura. Fino ad oggi hanno fatto un lavoro straordinario e dovrebbero riuscire a redigere la relazione su quello che poi sarà il programma dell'amministrazione straordinaria rispettando il termine di 60 giorni, che scade i primi di febbraio, senza richiedere un'ulteriore proroga”. All’interno di quel programma verrà stabilito come si uscirà dall'amministrazione straordinaria.

Come ha spiegato Paoletti, la strada prefissata è quella della cessione e della vendita ad un investitore. “Ci sono state ed iniziano ad esserci varie manifestazioni di interesse su cui non siamo entrati nel merito per una questione di privacy e di riservatezza – ha detto la segretaria della Fim - A queste seguirà un’asta pubblica nella quale i vari investitori interessati procederanno con una propria offerta in termini economici, con il piano industriale e la salvaguardia dell'occupazione, come previsto anche dalla normativa”. Il tutto in tempi abbastanza celeri. “Loro sperano di arrivare ad indire l'asta pubblica in primavera, in modo che si possa arrivare ad una cessione dell'azienda entro la fine dell'anno o addirittura nella prima metà del secondo semestre del 2024”. Insomma, sindacati e istituzioni sono usciti dall’incontro al Ministero piuttosto sollevati. “C’è la forte speranza che tutti i tasselli vadano al loro posto – ha concluso Ilaria Paoletti – E questa può essere la strada per traghettare fuori l’azienda dalla crisi che abbiamo vissuto negli ultimi anni”.