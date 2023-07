Fimer, nella notte spunta Clementy L’ipotesi si fa largo alla fine del Cda A tarda ora la relazione in tribunale Ansia operai, i sindacati in allerta

di Alberto Pierini

La Clementy va in sorpasso sulla McLaren? Sembra praticamente impossibile, visti gli scenari che la "rivale" rievoca, legando il suo nome alle grandi gare di Formula 1. Però è quello che nella notte prende corpo. Una notte da tagliare con il coltello, una notte infinita. Perché dalla mattina era iniziata l’attesa di una giornata campale.

Il 10 luglio, giorno della consegna in tribunale della prima relazione dei soci. Una relazione in sè decisiva: se ci sono due commissari in campo, entrambi nominati dal tribunale di Milano, devi fare di tutto per dimostrargli che ci sei. Con l’obiettivo dell’azienda di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza. Per questo avevano chiesto agli operai di tornare al lavoro. Ma un lavoro che si è interrotto ieri: stavolta non per un presidio operaio ma per la carenza di materie prime, gli elementi elettronici determinanti per la produzione di inverter.

"Il consiglio di amministrazione è in riunione" è l’unica notizia che filtra nella serata. La tarda serata. "Vedrete che sbucheranno con una relazione intorno a mezzanotte" era la previsione dei sindacati durante il giorno. La mezzanotte era la scadenza e l’ora di Cenerentola spesso è stata mobilitata in questa vicenda.

Invece le prime informazioni filtrano un po’ prima ma non troppo. Sono quelle che parlano del famoso sorpasso su McLaren. Ma solo oggi potranno arrivare le conferme. Tutto lascia pensare che quello sia il nome indicato come partner privilegiato di Fimer. Ma quante volte la notte ha portato consigli poi rimangiati in corso d’opera?

La prima scelta di McLaren da parte dello stesso consiglio di amministrazione attuale. I mortaretti davanti al tribunale, la festa, poi la delusione cocente. Poi la scelta sempre di McLaren ma da parte della proprietà, la famiglia Carzaniga. La svolta che aveva fatto gridare alla soluzione prima dell’ultima udienza in tribunale. Saltata. Il Cda non dà l’ok, il percorso si interrompe ancora, il presidio e l’occupazione cominciano.

Ora ecco l’ennesima novità nella notte. Il fondo Clementy a fine aprile aveva risolto la sua proposta di investimento da 95 milioni di euro. Mancavano le famose garanzie, non c’erano i tempi tecnici per produrle. Sembrava che questo nome fosse destinato ad eclissarsi per sempre. Ma niente è per sempre nel caso Fimer.

La conferma? Poche ore prima era arrivato il rilancio di GreybullMcLaren. Una sorta di ennesima linea invalicabile. Chiedeva, in sostanza, che entro ieri il Cda o la proprietà scegliessero la loro offerta. Ora o mai più.

La seconda linea nella notte emerge come la più probabile, per qualche osservatore quasi certa. Le conferme arrivano, viaggiano sulle gambe delle agenzie, anche se non sui copertoni della McLaren. Tutto lascia immaginare che questo possa essere l’atto finale.

Ma intanto c’è un tribunale che aspetta, ci sono due commissari con gli occhi puntati. E in ogni caso è la classica svolta chiamata a resistere alle luci dell’alba. Tutte le altre erano evaporate. Solo stamani sapremo se questa resisterà al giorno.