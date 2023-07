"Fimer, milioni in tavola il 6 agosto" Cda: ok del tribunale a Clementy

di Alberto Pierini

"Beh, vediamo ora se questi milioni ci sono davvero": era la battuta con la quale i sindacalisti avevano accolto il virtuale passo avanti del fondo Clementy verso l’acquisizione di Fimer. Potranno togliersi lo sfizio. Almeno sul filo del comunicato pur ufficioso inviato dal Cda, o meglio da quello che resta del Cda, essendosi dimesso uno dei tre rappresentanti. La sintesi è semplice: il tribunale di Milano ha dato l’k ad un finanziamento di Clementy da cinque milioni. Cinque milioni che devono essere erogati entro un termine perentorio: il 6 agosto. Da qui ad una decina di giorni.

Che succede? In sè la partita resta ancora apertissima. Perché almeno sul filo di quanto i protagonisti diversi abbiano dichiarato continua il braccio di ferro tra i pretendenti. Se il Cda può vantare passi avanti in tribunale sulla cessione a Clementy, resta comunque in piedi l’accordo firmato da Greybull con la proprietà, la famiglia Carzaniga. I consiglieri da una parte e i soci dall’altra? E’ l’elemento che rende ancora surreale una vertenza in sè senza precedenti. Ma torniamo alla nota dei consiglieri.

"Il Tribunale di Milano ha autorizzato Fimer a stipulare con l’investitore Clementy un finanziamento in prededuzione per l’importo di circa 5 milioni di euro. Clementy dovrà versare la somma nel termine perentorio del 6 agosto".

E non manca un commento soddisfatto. "Un risultato importantissimo per la società, assistita dal professor Stefano Ambrosini (foto in alto): sono risorse indispensabili per la sopravvivenza di Fimer e per il pagamento a dipendenti e fornitori". Una finalità per la quale finora Greybull aveva garantito dieci dei 50 milioni complessivi dell’offerta e Clementy, in diverse tranche, 17 dei suoi totali 96 milioni di euro.

Ma di fronte al semaforo il consiglio tenta di fare scopa. "Il prossimo passo a questo punto è il deposito del piano e dell’attestazione, nella quale l’esperto incaricato è chiamato a far luce anche sui comportamenti delle precedenti gestioni e sulla fusione inversa da cui è nata l’attuale Fimer". Un ring sul quale il presente e il passato si in seguono, tra la priorità di un rilancio dell’azienda e la voglia reciproca di veder riconosciute le proprie ragioni.

I sindacati stanno in finestra per capire quale sarà il punto di caduta. I dieci milioni Greybull, hanno via via dichiarato, sarebbero già in un conto corrente ad hoc. Mentre a quelli Clementy non hanno mai creduto fino in fondo. Il 6 agosto sarà già l’ora di contare le pecore. Mentre le lancette dell’orologio e il calendario restano puntati sul 21 agosto: è la data nella quale è fissata l’udienza del Tribunale di Milano per dare o meno il via libera al concordato richiesto dall’azienda. Sarà la volta buona?