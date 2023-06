Fimer, messaggi di solidarietà Operai sul palco con D’Avena Boldrini fa tappa in fabbrica

di Marco Corsi

Una notte a Terranuova nel segno della solidarietà ai lavoratori Fimer. Venerdì sera la cittadina valdarnese ha ospitato uno degli eventi clou dell’estate, culminato con il concerto di Cristina D’Avena. Ma il contesto storico è particolare e la serata non poteva non avere un occhio di riguardo nei confronti di chi sta lottando con le unghie e con i denti per difendere e salvare il proprio posto di lavoro. Sul palco, allestito nella centralissima piazza della Repubblica, sono stati affissi gli striscioni delle rappresentanze sindacali unitarie e dei sindacati per ricordare la fase che stanno attraversando i lavoratori e il loro impegno a non mollare: da oltre una settimana gli operai sono in presidio permanente dentro lo stabilimento.

La serata si è aperta con la testimonianza di due dipendenti dell’azienda valdarnese, che hanno raccontato a tutti la loro triste esperienza e il momento difficile che stanno vivendo i colleghi. Una storia iniziata un anno e mezzo fa, tra incontri in Regione e al ministero, la fase del ricorso al tribunale e occupazione della fabbrica. Insieme a loro, sul palco, anche il sindaco Sergio Chienni, dal primo momento al fianco dei dipendenti Fimer.

Poi è iniziato il concerto di Cristina D’Avena in una piazza stracolma. Tanti brani del suo repertorio che hanno fatto fare a molti un salto all’indietro nel tempo. Al termine dello spettacolo l’artista ha invitato il primo cittadino a tornare sul palco e ha testimoniato davanti ai valdarnesi presenti in piazza la sua vicinanza ai lavoratori della Fimer. "In un momento complicato come questo - ha dichiarato la cantante - mi piacerebbe che le mie canzoni ci avessero fatto tornare per un attimo bambini, per affrontare queste problematiche con un po’ più di leggerezza. Sono vicina a tutti i dipendenti di questa azienda e spero davvero che la situazione si risolva quanto prima".

Insomma, l’attenzione per questa vertenza così importante ha raggiunto i livelli massimi.

Ieri mattina, ai cancelli della fabbrica di Terranuova dove i lavoratori gestiscono da giorni un presidio, è arrivata anche la deputata del Pd Laura Boldrini, che ha voluto parlare con i lavoratori e i sindacalisti. Insieme a lei, ancheil segretario provinciale del Pd Francesco Ruscelli, i segretari dell’Unione Comunale di San Giovanni e Terranuova Andrea Romoli e Mauro Bronzi, i sindaci di San Giovanni e Cavriglia Vadi e Sanni e il vice sindaco di Terranuova Mauro Di Ponte.

Boldrini non ha incontrato solamente i dipendenti della Fimer, ma anche quelli dell’Ivv di San Giovanni, altra azienda che sta vivendo una fase complicata. "E’ una situazione surreale – ha affermato Boldrini parlando della situazione dell’azienda terranuovese -. Stiamo parlando infatti di una realtà produttiva che non dovrebbe avere problemi, dato il settore in cui opera. Bisogna quindi trovare qualcuno che sia in grado di gestire quest’impresa, perché quelli che l’hanno fatto fino ad ora hanno dimostrato di non esserne all’altezza. Questa precaprietà per i lavoratori deve terminare. Noi abbiamo già fatto un’interrogazione e abbiamo avuto una interlocuzione con il ministro Urso. Era importante essere qui per sentire dalla viva voce dei lavoratori e dei sindacati lo stato delle cose".

Una vertenza sui quali Regione e ministero mantengono accesi i riflettori: mercoledì c’è stato un vertice con il sottosegretario con delega alle crisi aziendali Fausta Bergamotto insieme alle istituzioni e in videconferenza con gli operai dalla fabbrica occupata. è stato fatto il punto della situazione, in vista della giornata clou: il 14 è fissata l’udienza in tribunale convocata dal giudice che dovrà decidere sull’ipotesi di amministrazione controllata nel caso in cui l’attuale proprietà dell’azienda valdarnese non dimostri concretamente un piano per uscire dalla crisi. In sostanza, i vertici aziendali dovranno presentarsi all’udienza con un piano dettagliato di rilancio e nuovi investitori dopo il fallimento dell’accordo con il fondo britannico Greybull Capital-Mc Laren.

Da parte sua, il sottosegretario ha garantito l’impegno a monitorare la vertenza. Mercoledì è stato anche il giorno del faccia a faccia tra il governatore toscano Eugenio Giani e il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso. Incontro chiesto dallo stesso Giani e andato avanti per un’ora in una sala di Palazzo Chigi dove Giani e Urso erano impegnati per la riunione sull’alluvione in Emilia Romagna. Anche dal ministro è stata garantita la massima attenzione sull’evoluzione della vertenza Fimer che tra qualche giorno arriverà a un bivio. Stavolta, si tratta di una svolta strategica per il futuro dei 280 operai e i quattrocento addetti dell’indotto.