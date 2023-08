Fimer, McLaren sorpassa in curva Accordo con il Cda all’ultimo tuffo Clementy si ritira: "Ecco perché"

di Alberto Pierini

"Davanti alla Fimer c’è un futuro entusiasmante": a dirlo non è la McLaren, che nella notte ha ricamato un clamoroso sorpasso sulle sorti dell’azienda. No, è Pierre Louvrier, l’uomo forte della Clementy, appena ritiratasi dalla sfida. Una sorta di quarto tempo, come il tennista che tende la mano al rivale che lo ha sconfitto. Forse.

Forse sì, non perché per ora ci siano ombre sull’accordo che consegna alla Greybull il 100% dell’azienda dei mitici inverter fotovoltaici. Ma perché alle spalle c’è un thriller da far impallidire Hitchcock, una storia che prima o poi dovrà essere raccontata in un libro.

La Clementy si ritira per la seconda volta, la Greybull alza le braccia per la terza. Un vortice di replay, come neanche la Rai estiva riesce a proporre. Con McLaren regina della notte.

L’accordo viene firmato nella sera di domenica, in mezzo al controesodo. E stavolta è un accordo completo. Perché a firmare non c’è solo la proprietà, la cui bandiera è tenuta alta dal pioniere Ambrogio Carzaniga, ma anche dal Cda, o meglio quello che resta. Ed è questa la decisione consegnata al tribunale di Milano;: doveva essere il protagonista di giornata, diventa un comprimario davanti a "quelli della notte". Ma di sicuro i giudici, alle prese con una patata quanto mai bollente, non se la prenderanno.

Si aspetta, certo, il loro ok: perché alla fine la richiesta di concordato preventivo ha bisogno di una risposta del tribunale. Ma pare improbabile che emergano voci contrarie a fronte di un accordo multilaterale.

Nel piatto i famosi 50 milioni complessivi: con 5 subito dopo il semaforo verde dei giudici e altri 5 all’accettazione della procedura concordataria. Anche se un risvolto c’è: dal mondo Greybull arriva la conferma che i milioni scivoleranno in cassa solo a fronte delle dimissioni del Cda.

McLaren deve assumere il pieno controllo del consiglio e nominerà un responsabile, dal nome inglese più complicato degli inverter. A garanzia degli attuali azionisti il diritto di dominare un amministratore fino alla chiusura della procedura di concordato, al traguardo dell’omologa.

Un vero colpo di scena o il solito botto nel secchio? Lo potranno dire solo i fatti, come i sindacati si precipitano a dichiarare. ma una novità c’è: per una volta tutte le parti coinvolte sono allineate sulla stessa riga di partenza. Per Clementy è il passo indietro che Louvrier spiega. "Il protrarsi delle trattative ha avuto un impatto eccessivo su Fimer e sui suoi lavoratori". Quindi una mossa "per senso di responsabilità" ma anche la nota sull’entusiasmante futuro. Carzaniga rilancia. "Sosteniamo pienamente la decisione del Cda di scegliere McLaren Applied per Fimer, che ora può guardare avanti con fiducia. Auguriamo a tutte le parti coinvolte il meglio per il futuro". La conferma di un passo indietro definitivo in vista della proprietà? Vedremo. Il più entusiasta è naturalmente Mark Meyohas, uomo forte di Greybull Capital. "Siamo estremamente soddisfatti. L’azienda ha affrontato una crisi turbolenta, trovandosi a un passo dal fallimento. L’accordo ci permette di andare avanti con ottimismo". L’impegno? "Finanziario ma soprattutto industriale".

Nell’organigramma Sam Hancock e Nick Fry, Hancock (non il pilota F1 ma un omonimo) sarà il Chief Restructuring Officer. Nick Fry è il Presidente di McLaren Applied, ex CEO Mercedes.

Parole nette: manca solo una dichiarazione dei membri del Cda e questo forse darà da pensare agli appassionati del bicchiere mezzo vuoto. Di giorno. E soprattutto di notte.