Fimer, l’ultimatum dei lavoratori "Vogliamo la verità sull’investitore"

di Maria Rosa Di Termine

"Vogliamo risposte. Da un anno e mezzo attendiamo che questa vicenda si concluda con l’arrivo di un investitore esterno. Ora ci sarebbe un’offerta vincolante di una figura industriale e chiediamo che sia ufficializzata. Basta con le chiacchiere".

Dipendenti, sindacati e istituzioni pretendono chiarezza per la Fimer di Terranuova, lo stabilimento del solar al centro di una vertenza che coinvolge 280 addetti da mercoledì scorso in stato di agitazione permanente.

Ieri mattina si sono riuniti in assemblea davanti ai cancelli della fabbrica dopo l’ennesima giornata di attesa della conferma, mai arrivata, dell’interessamento di un fondo industriale in grado di rilanciare la produzione e garantire i posti di lavoro. "Fimer è in concordato in continuità – ha ricordato Alessandro Tracchi, segretario generale della Cgil di Arezzo – e fin dalla presentazione della procedura abbiamo sostenuto la necessità dell’intervento di un soggetto per supportare un business reale in tempi di transizione ecologica. Se l’offerta esiste deve essere ufficializzata nell’interesse di lavoratori, creditori e dell’intero Valdarno".

Le ultime notizie certe risalgono all’incontro istituzionale di metà marzo quando i vertici aziendali annunciarono la presenza di due offerte – la cessione di ramo d’azienda presentata da un imprenditore italiano, ma impercorribile per l’iter concordatario, e quella di un fondo belga – e l’interessamento di un potenziale partner con caratteristiche più consone che alla fine avrebbe depositato la proposta. "Chiediamo di confermarci la notizia – continua Luana Casucci segreteria Uilm Uil di Firenze-Arezzo – Ormai da mesi sentiamo nomi di possibili investitori poi scomparsi, assistiamo a cambi di consigli di amministrazione del gruppo e l’ennesimo Cda non si è ancora presentato. Ora pare ci sia una proposta registrata anche al Tribunale. Vogliamo sapere se è reale e quale sia il piano industriale".

Il nome che circola avrebbe i requisiti per risollevare le sorti della fabbrica. "Da sempre chiediamo l’ingresso di un partner che apporti liquidità – riprende Ilaria Paoletti segretaria provinciale della Fim Cisl – Non esistono strade alternative da percorrere, se l’offerta c’è va accettata per tutelare l’occupazione".

E il sindaco Sergio Chienni ricorda che l’azienda produce sulla base di finanziamenti erogati da Generalfinance e ribadisce che lavoratori e istituzioni pretendono una soluzione che garantisca la continuità aziendale, auspicando che tutti i soggetti coinvolti si adoperino in tal senso. Prossima tappa mercoledì 26 aprile, alle 10, nel sito produttivo con il nuovo vertice tra management, sindacati, Regione e Comune.