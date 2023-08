Fimer, l’ora del faccia a faccia Clementy incontra gli operai Ma la produzione è al minimo

TERRANUOVA

Pierre Louvrier, oltre che un affermato dirigente d’azienda, a quanto raccontano le cronache è anche un grande amico di Gé-rard Depardieu: ma non è in questa veste che oggi alle 15 suonerà al cancello della Fimer.

No, arriva come presidente del consiglio di vigilanza di Clementy Group, Fondo che il Cda ha deciso di sposare per il futuro dell’azienda.

Ed è un arrivo messo in agenda da qualche giorno ma che ieri ha rischiato seriamente di saltare. Dal Fondo sono arrivati segnali in senso contrario, per problemi improrogabili, ma sempre assicurando una nuova data nel giro di qualche giorno. Ma alla fine il calendario ha fatto miracoli: e l’appuntamento è tornato magicamente in agenda.

Il Gruppo Clementy dovrebbe essere rappresentato proprio da Louvrier, il suo massimo rappresentante, belga di origine, alla guida di una realtà specializzata in ristrutturazioni aziendali e investimenti in situazioni particolari. E certo c’è poco in giro di più particolare della Fimer: un’azienda di inverter fotovoltaici, con un mercato mondiale potenzialmente infinito ma da due anni alle prese con una crisi della quale pochi riescono a capire davvero i motivi.

L’incontro con i dipendenti arriva, almeno sul piano psicologico, nel momento migliore. Perché il 31 luglio è arrivato il conguaglio dello stipendio. Non è un fiume d’oro ma è almeno il rispetto di una promessa precisa e nei tempi fissati: era stato l’ex consigliere di Cda Luca Bertazzini a definirla, proprio in uno di quegli incontri dietro i cancelli, mai tanto frequentati.

Cancelli che girano poco sui cardini in termini di attività produttiva. Che va al piccolo passo. Ci sono reparti che procedono a singhiozzo: due giorni un turno di lavoro, due giorni un altro. Siamo davvero al rallentatore. E il motivo è semplice: problemi di rifornimento, mancanza di materia prima.

Tutto quello che potrebbe essere sbloccato se Clementy onorasse non una sua promessa ma la richiesta arrivata dal Tribunale di Milano: un primo innesto di liquidità da 5 milioni di euro entro il 6 agosto. Che poi è una domenica, la prossima per l’esattezza, ma non è di queste formalità che vive una vertenza che ormai da mesi non conosce festivi o feriali, notti o giorni. Basti pensare al mese infinito di occupazione.

In realtà la somma promessa da Clementy per la ripartenza è di 17 milioni. Ma quello è un nodo che dovrà venire al pettine poco più avanti, il 21 agosto: è la giornata nella quale il Tribunale ha fissato l’udienza decisiva per la concessione del concordato preventivo. Ed è uno di quegli appuntamenti ai quali il Cda dovrà presentare garanzie certe e numeri sull’impegno economico del fondo che ha scelto. Una data che aspetta con curiosità anche Greybull, l’altro contendente. Pronto, se ne avrà la possibilità, a subentrare.

