Fimer, l’altalena dei rinvii Slitta il vertice con Clementy

TERRANUOVA

Un altro rinvio. L’incontro con Pierre Louvrier al timone del fondo Clementy slitta. Era in calendario ieri, dopo il mancato versamento dei 5 milioni di euro fissato dal tribunale di Milano, come prima tranche nel percorso che poterà all’acquisizione dello stabilimento di Terranuova, leader nella produzione di inverter fotovoltaici. Tutto rinviato a oggi, primo pomeriggio. A meno di altre sorprese.

Un nuovo rinvio, l’ennesimo che trasforma la vertenza Fimer in uno stillicidio. Così, da mesi, in un continuo capovolgimento di fronte. In tutta questa vicenda, l’unico punto fermo sono i 280 lavoratori che, ad oggi, non sanno che fine faranno e che fine farà l’azienda. Segnali che innalzano il livello di angoscia tra i dipendenti, allo stremo dopo un mese di occupazione della fabbrica e una estenuante battaglia condivisa con i sindacati per difendere lavoro e produzione.

Il mancato versamento dei 5 milioni finalizzati a saldare fornitori e creditori e il rinvio del faccia a faccia con i vertici di Clementy, sono il campanello di allarme che destabilizza e amplifica l’incertezza. Il fondo inglese scelto dal cda di Fimer nel "braccio di ferro" con la proprietà che, a sua volta, ha siglato un patto con il fondo Greybull Mc Laren (anche questo made in England) oggi è atteso alla prova dei fatti: dovrà motivare perchè non è stata rispettata la scadenza del pagamento fissata dal tribunale e spiegare se e come intende onorare l’impegno con altre modalità di pagamento: la linea che trapela sarebbe quella di una cifra più consistente per rilanciare anche l’attività produttiva nei reparti, orientando il saldo dovuto direttamente ai fornitori, cioè senza passare dalle casse Fimer. Vedremo cosa accadrà oggi.

Tra i lavoratori l’umore non è dei migliori. "È una novella dello stento. Tutti i giorni cambiano gli scenari. Mi auguro di essere smentita dai fatti ma personalmente non penso che ci sia la volontà effettiva di risolvere, una volta per tutte", spiega Liviana Rotesi, in fabbrica da oltre trent’anni. Raccoglie l’amarezza dei colleghi: "Condividiamo la stessa sensazione; personalmente non credo più a niente di quello che viene detto. Credo solo al tribunale che deciderà in via definitiva il 21 agosto".

Resta la speranza, ma è un filo sempre più sottile.

Lucia Bigozzi