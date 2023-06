Fimer, la notte dell’ultimo presidio? Il Cda preme per il ritorno al lavoro Operai in assemblea fino a tardi

di Alberto Pierini

Le bandiere della trasferta a Milano non sono ammainate ma solo ripiegate in un angolo. E così il cartellone nel quale due dei pezzi forti della famiglia Carzaniga, Ambrogio e Filippo, venivano sventolati dalle parti di Vimercate, volti lì del tutto familiari. Al giorno della protesta segue quello dell’angoscia.

Un’angoscia che si taglia con il coltello intorno ai cancelli della Fimer. Perché di là c’è un incontro ormai H24 quasi come i presidi di occupazione. Di qua c’è l’incertezza che non ha più punti di riferimento. Perché i più vorrebbero insistere con la mobilitazione ma quella data del 21 agosto, fissata dai giudici di Milano, fa male più di una frustata.

Luca Bertazzini suona a quel cancello. Si parlava di un incontro da remoto, nel classico stile dei tempi moderni: e invece è un faccia a faccia.

Elegante come al solito si presenta a Terranuova. Intorno c’è anche la Digos, perché non si sa mai. In Tribunale era stato seguito fino alla macchina, tra le proteste. Sa bene anche lui che non sarà neanche sfiorato, perché questo è lo stile degli uomini e delle donne Fimer. Però la sua dose di fischi o applausi polemici se li becca tutti: e del resto li aveva messi in preventivo.

Se li becca all’entrata e se li becca anche all’uscita. Diverse ore dopo, quando il conclave si scioglie ma dal comignolo dell’azienda non sbuca alcuna fumata. Il quadro emerge frammentato. Un dato è certo: il Cda chiede il rientro al lavoro. Immediato, fosse stato possibile già da oggi. Ma con quali garanzie?

I dettagli si perdono nella notte dei dubbi. Di sicuro il pagamento dello stipendio di giugno ma, da quanto filtra, senza indicare la data dell’assegno, complici le pieghe del concordato preventivo. Dal conclave parte una chiamata all’avvocato del Cda, perché indichi qualche certezza e magari trovi le parole per convincere chi non ne può più.

I consiglieri provano a incrinare quel clima da 21 agosto, che toglie il fiato ai dipendenti. Ma l’effetto è quello di creare un’altra delusione.

Perché in aula davanti ai giudici aretini avevano assicurato garanzie sui famosi fondi cino-tedeschi entro la fine di giugno. Ohibò, la fine di giugno è domani: forse è colpa del calendario che corre un po’ troppo. Ma di fatto il termine sembra scivolare in avanti. "Altri venti giorni" sussurra un sindacalista tra le pieghe di un confronto infinito.

Significa che comunque il termine potrebbe non essere fino ad agosto? Non è chiaro nella notte della Fimer. Anche se sembra improbabile visti i precedenti che si faccia prima del tempo concesso dai giudici. Nè con quali investitori, essendo il consiglio ormai duramente contro Greybull e non avendo mai chiarito del tutto chi siano gli altri.

L’obiettivo del Cda è chiaro: dimostrare ai commissari, a Milano ne sono stati indicati altri due, che esiste una continuità produttiva. E dimostrarglielo presto: perché ove ravvisassero estremi diversi potrebbero anche colpire in anticipo. Per ora, o almeno da un mese, l’unica continuità è quella del presidio o occupazione che dir si voglia.

Gli operai accetteranno il ripiego? Di sicuro la mobilitazione continuerà fino a domani, la data che era stata indicata dall’assemblea. L’assemblea di stanotte doveva decidere la risposta alla richiesta. E’ chiaro che la prospettiva di uno stipendio non è poco. Ma i più ti indicano mille altri dubbi.

La carenza di rifornimenti, anche per i mancati pagamenti. Il passo indietro dei clienti. Le prospettive della liquidità: i giudici aretini ne vedevano la fine entro la metà di luglio. E anche quella è lì, appena dietro l’angolo di questa notte dai mille dubbi. E dalle bandiere arrotolate.