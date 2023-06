Fimer: la grande marcia su Milano Anche la protesta si sposta a nord Cento operai davanti al Pirellone

di Alberto Pierini

AREZZO

Hanno preparato gli zainetti in serata, per essere pronti stamani all’alba: l’alba della Fimer, la grande azienda che sul filo del paradosso non è in crisi ma rischia di chiudere. E che ora sposta la vertenza verso Milano.

La competenza del tribunale è nel grande nord? E anche i sindacati si adeguano, trasferendo la loro pressione in cima all’Italia. La partenza è alle 5 in punto, naturalmente davanti ai cancelli dell’azienda, che ormai sono una sorta di metronomo della loro vita.

Due pullman, circa cento persone: in gran parte dipendenti ma naturalmente anche con le forze sindacali al completo. "Vogliamo far sentire la nostra voce anche lì dove pare verranno prese le decisioni che pesano" risponde Alessandro Tracchi, che guida la protesta a nome della Cgil. E che a Milano si trasferirà anche con il megafono di ordinanza, quello via via delle grandi comunicazioni ai dipendenti e al quale si alterna con la collega Ilaria Paoletti della Cisl.

Una tabella di marcia decisa punto per punto, i fogli sono in copia a tutti i dipendenti. Prima tappa a Vimercate, dove c’è l’altra sede italiana di Fimer. La più piccola delle due, il grosso dell’attività produttiva è a Terranuova. La manifestazione si svolgerà in piazza e non davanti all’azienda. Forse per evitare di creare contrapposizioni sgradevoli tra dipendenti della stessa catena. Anzi, l’idea sarebbe quella di saldarne meglio il destino.

"Abbiamo lavorato perché almeno una parte degli operai possa essere presenta alla manifestazione nella piazza della loro città: e contiamo di riuscirci". Manifestazione scandita dagli interventi dei sindacalisti e insieme dai classici striscioni per sintetizzare il messaggio della protesta: quello che a Terranuova o ad Arezzo è già chiaro ma forse non lo è ancora dalle parti di Vimercate.

Seconda tappa? La sede della Regione a Milano, il classico Pirellone. Per un presidio che durerà alcune ore, sullo stile di quelli ormai mandati a memoria sulla curva del tribunale aretino. Perché la scelta proprio della sede della Regione?

"Come in Toscana è un ente che può avere una sua parte nella vicenda: è fondamentale che parta dalle istituzioni la spinta nella direzione giusta, c’è in ballo non solo la sorte di un gruppo di lavoratori ma quella di un’azienda strategica a livello nazionale" spiega Tracchi.

Tanto che chiederanno anche di essere ricevuti: non facile, la manifestazione è stata organizzata in tempi brevi per essere efficace, ma in ogni caso si faranno sentire, ormai l’esperienza non gli manca.

Quindi il ritorno sui loro passi. Forse in tempo per un’assemblea congiunta con i colleghi che resteranno a Terranuova, circa i due terzi del totale del personale. Perché l’occupazione non allenta la presa.

L’ultimo voto sempre in assemblea era stato quello di procedere comunque ad oltranza fino al 30 giugno. E allora la scelta tornerà al voto. Ma dipenderà dalle evoluzioni del caso: il ritorno al lavoro, davanti alle richieste del Cda, era stato subordinato al pagamento dello stipendio di giugno e ad una scommessa che puntasse esclusivamente su Greybull. Al momento entrambi gli obiettivi sembrano lontani. Nessuno può permettersi scioperi ad oltranza, si sa, e c’è chi sotto sotto non vedrebbe male una sosta. Ma non vogliono neanche dilapidare un mese di fatica e di sacrifici. E aspettano finalmente uno spiraglio. Vero.