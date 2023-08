Fimer. Incontro tra sindacati e Clementy. Il fondo rassicura sul finanziamento

Arezzo, 10 agosto 2023 – Nell’incontro di ieri che si è tenuto fra le organizzazioni sindacali, la RSU di Fimer e i rappresentanti del fondo Clementy, quest’ultimi hanno confermato la piena disponibilità ad immettere le risorse finanziarie necessarie alla ripresa produttiva, nelle modalità annunciate anche durante la presentazione fatta ai lavoratori la scorsa settimana. Clementy ha annunciato che sta lavorando attivamente per stringere i tempi dell’attuazione del piano, in modo da presentarsi al Tribunale di Milano il prossimo 21 agosto con tutte le carte in regola per ottenere l’ammissione al Concordato ed avviare parallelamente le attività industriali e produttive di supporto al piano concordatario.

"Rimaniamo vigili ed in attesa di sviluppi concreti, consapevoli che occorre un urgente iniezione di capitali per scongiurare infausti scenari", hanno spiegato le organizzazioni sindacali e l'Rsu". Come noto il 25 luglio scorso il tribunale di Milano ha dato l’ok al finanziamento del fondo Clementy. Si tratta di risorse essenziali per l’azienda di Terranuova Bracciolini produttrice di inverter che attualmente ha i circa trecento dipendenti in contratto di solidarietà. L’occupazione dei lavoratori, che era durata diverse settimane, è finita i primi giorni di luglio. Il personale ha ripreso la piena attività all'interno dello stabilimento valdarnese.

Si è deciso di tornare al lavoro anche per non creare inciampi in un percorso che arriva ad una fase delicatissima. La storia della Fimer parte da lontano. E’ il novembre del 2021 quando si tiene la prima grande manifestazione di protesta per le vie di Terranuova per la grave situazione finanziaria dell’azienda e in quell’occasione viene chiesto, urgentemente, un tavolo al Mise. Viene fissato per il 7 dicembre e la proprietà Fimer annuncia che ci sono tre fondi interessati ad entrare nella compagine societaria. Le feste di Natale, i lavoratori, le passano davanti alla fabbrica, con sit-in e presidi. Il 30 dicembre si tiene un’assemblea nel corso della quale viene lanciato un grido d’allarme: “la produzione si sta fermando”. Da allora altre assemblee, incontri al Mise, la decisione del Tribunale. Vedremo se queste settimane saranno decisive per il futuro di quasi 300 lavoratori e se ci sarà un nuovo capitolo di una storia infinita che dura ormai da quasi due anni.