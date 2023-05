Fimer, in ballo ci sono 10 milioni I sindacati cercano garanzie "La somma la metta McLaren"

di Marco Corsi

"Siamo soddisfatti dell’approccio che ha avuto il nuovo investitore, ma ci sono ancora alcuni passaggi da definire. Tra questi, i 10 milioni di euro che devono essere versati da Greybull-McLaren. Questa operazione sarà definita solo a seguito di un accordo con l’attuale proprietà". Così la segretaria della Fim Cisl Ilaria Paoletti a margine del tavolo regionale sulla Fimer, che si è tenuto ieri mattina in Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Incontro convocato da Valerio Fabiani, consigliere speciale per il lavoro e le crisi aziendali, cui hanno preso parte il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, le organizzazioni sindacali, l’ingegner Bertazzini del Cda dell’azienda e il management del Fondo Greybull e di McLaren. E’ proprio sui soldi che dovrebbero essere immessi per consentire allo stabilimento di riprendere le produzioni e pagare i fornitori che è stato posto l’accento dei sindacati. "L’investitore ha grande voglia di entrare e di far crescere l’azienda – ha detto il segretario provinciale della Cgil Alessandro Tracchi – ma ci sono alcuni passaggi che la proprietà non ha ancora ultimato e noi gli staremo con il fiato sul collo. Greybull-McLaren e Fimer, infatti, devono ancora definire l’immissione di capitali, la tempistica, a che titolo vengono dati questi 10 milioni di euro e a che condizioni. L’ingegner Bertazzini, a nome del Cda, ci ha detto che ci vorranno un paio di settimane per definire il tutto. Certamente noi saremo all’interno dello stabilimento".

"Già il 25 maggio – ha aggiunto Paoletti – assicureremo la nostra presenza nella fabbrica. Il fatto positivo è che il nuovo investitore, anche alla presenza della Regione, ha confermato piena disponibilità a rimanere all’interno di questo percorso fino ad ottobre, quando ci sarà l’omologa. Con un aumento di capitale, prenderà possesso dell’azienda. Da parte nostra – ha aggiunto la segretaria Fim – abbiamo chiesto che, in questi cinque mesi non ci siano ingerenze da parte degli azionisti e che il Cro venga messa nelle condizioni di svolgere il proprio compito".

Il piano industriale non sarà ancora presentato, ma come ha spiegato Fabiani, l’offerta del colosso inglese coincide con una strategia di carattere industriale che prefigura, oltre al mantenimento delle attuali produzioni, lo sviluppo di nuove attività anche grazie all’incontro con il mondo dell’automotive. "Ancora è un frangente delicato e che ognuno deve fare la sua parte a cominciare dall’attuale proprietà – ha aggiunto – basta incertezze e ritardi, c’è un investitore e c’è un progetto: adesso spediti verso l’omologa, cioè il passaggio dovuto con i creditori, e il rilancio di Fimer".