Fimer, il vertice va oltre le ombre Clementy blinda il piano finanziario Operai cauti: "La verità? Solo il 21"

di Lucia Bigozzi

"Il tempo è scaduto ormai da tanto. E da quando i vari cda hanno iniziato a litigare con la proprietà, abbiamo perso una quarantina di colleghi che hanno lasciato la fabbrica per andare a lavorare altrove", dice con l’amaro in bocca Alessandro, in Fimer da quasi quarant’anni. È qui che ha conosciuto Maria Rosa e le loro storie sono diventate una: marito e moglie, insieme anche in reparto. La sottolineatura arriva nel giorno dell’incontro tra sindacati e Clementy, il fondo inglese scelto dal cda nel percorso di acquisizione dell’azienda di Terranuova, leader nella produzione di inverter fotovoltaici.

Da quello che filtra oltre i cancelli, il manager belga Pierre Louvrier ha partecipato in presenza al vertice, confermando la disponibilità a far fronte ai versamenti delle tranches fissate dal tribunale di Milano: 5 milioni che avrebbero dovuto arrivare nelle casse Fimer e, ad oggi, non ci sono; 12 entro il 21 agosto e 95 milioni a operazione conclusa. È possibile che il mancato versamento della prima quota sia collegato all’intenzione, già manifestata da Louvrier nel primo faccia a faccia con gli operai, e confermata ieri ai sindacati.

L’intenzione sarebbe quella di corrispondere non più 5 milioni ma oltre il doppio (si parla di una cifra intorno ai 17 milioni), secondo modalità diverse che non passerebbero dalla casse Fimer ma andrebbero direttamente a garanzia dei pagamenti ai fornitori.

Ai sindacalisti, Louvrier ha ribadito la volontà di "stringere i tempi dell’attuazione del piano, in modo da presentarsi al tribunale di Milano il prossimo 21 agosto con tutte le carte in regola per ottenere l’ammissione al concordato ed avviare parallelamente le attività industriali e produttive di supporto al piano concordatario", spiega una nota sindacale che ai lavoratori sintetizza l’esito dell’incontro. Va da sè che in tutta questa storia, fatta di colpi di scena e rinvii, i duecentottanta lavoratori stanno camminando sul filo del rasoio.

I sindacati stanno all’erta "consapevoli che occorre una urgente iniezione di capitali per scongiurare infausti scenari".

Già, proprio lo scenario che toglie il sonno ai dipendenti e ancora, nonostante le rassicurazioni di Clementy, per loro non è scongiurato. Ferragosto porterà consiglio, parafrasando un vecchio adagio popolare, ma le incognite restano e la prima, in ordine temporale, è dietro l’angolo: il tribunale accetterà le modalità di pagamento alternative proposte da Clementy?

Di certo c’è una data: 21 agosto. Dall’incontro con i sindacati , pare di capire che il fondo inglese guardi alla scadenza per portare a termine tutti gli adempimenti disposti dal giudice. Anche per questo, tra gli operai c’è la consapevolezza che tutto si giocherà quel giorno; che la battaglia condotta da mesi e passata perfino dall’occupazione della fabbrica, sia arrivata all’ultimo atto. Quello decisivo: salvezza o baratro.