Fimer. Greybull McLaren conferma i suoi impegni

Arezzo, 24 novembre 2023 – Mercoledì scorso a Firenze, in palazzo Strozzi Sacrati, la Regione Toscana ha incontrato Marc Meyohas e Sam Hancock in rappresentanza di Greybull McLaren. "L’incontro - ha spiegato Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali della Regione - è stato utile a confermare la volontà da parte di Grybull McLaren di mantenere gli impegni già presi e garantire un futuro di sviluppo per lo stabilimento Fimer di Terranuova Bracciolini". Fabiani, in costante contatto con le organizzazioni sindacali e il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, era assistito dalle strutture di Arti e Unità di crisi. L’attenzione della Regione su Fimer resta alta e l'obiettivo è che la società superi la fase concorsuale tutelando tutta la forza lavoro e la sua competitività sul mercato. "Per questo - ha aggiunto Fabiani - abbiamo accolto la richiesta di incontro dei vertici del gruppo Grybull McLaren”.