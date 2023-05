Fimer, fiato sospeso: presidi no stop Turni h24 in azienda anche nei festivi

di Alberto Pierini

"E da stasera non lasceremo mai incustodita l’azienda": Alessandro Tracchi traccia una riga sul prato di fronte al tribunale. Come a dire, tipo i vecchi giochi sulla spiaggia, che oltre non si va. "Non possiamo rischiare che l’industria venga svuotata". Il segretario Cgil lo grida al megafono, che a ruota passa ai colleghi Samuele Nacci e Ilaria Paoletti, rispettivamente di Uil e Cisl. Di fronte la scalinata piena davanti agli uffici giudiziari: circa duecento persone, i più mattinieri sono lì dalle 8, gli altri arrivano poco dopo. "Tutta la comunità di Terranuova deve tenere gli occhi aperti": e il sindaco Sergio Chienni è lì dietro, telefonino alla mano e come sempre puntuale alla manifestazione.

Il decreto del tribunale fallimentare ormai lo conoscono quasi tutti a memoria. E lì c’è più o meno tutto. L’ultimatum a mercoledì, quando ci sarà l’udienza alla quale oltre all’azienda sono con vocati il mondo Greybull e McLaren, la grande speranza di ripartire. "Quel giorno dovremo essere di nuovo tutti qui": il megafono dà le dritte sotto il sole della zona Garbasso. I magistrati indicano con straordinaria chiarezza la strada: o la proposta si concretizza o l’ombra del fallimento è dietro l’angolo.

E tra le proposte la McLaren, come è abituata nei circuiti, sfreccia imbattibile. Finché non diventa solitaria: perché nel terreno arso dal primo sole dell’anno l’altra ipotesi, quella di Clementy, si sfila e si allontana. "Ma era chiaro – ripetono Tracchi. Nacci e Paoletti – che era stata l’unica a dare garanzie". Glielo riconoscono anche i magistrati.

"E’ l’unico soggetto che non solo ha manifestato la volontà di investire sull’azienda ma ha anche dimostrato di disporre concretamente delle finanze per portare a termine l’operazione industriale di salvataggio". Mai carta bollata fu più chiara. Mai decreto fu più azzeccato. Perché su quelle pagine redatte ormai una settimana fa, anche se venute alla luce solo più tardi, si insiste sulla difficoltà di liquidità dell’attuale azienda. Si parla di una disponibilità residua di tre milioni e mezzo che a seguito del pagamento degli stipendi di aprile e del fornitori chiave scenderà sotto il milione. Quindi pronta ad esaurirsi nell’arco di una settimana.

Ma per ora è un estremo "tesoretto" che non viene intaccato. Perchè lo stipendio di aprile non arriva: ieri doveva essere il giorno designato. Ma mentre gli operai ascoltano la voce del megafono e fanno sentire la propria, nelle loro mail private arriva la fumata nera. Gli stipendi non saranno accreditati perché il Cda non è titolato a firmare. Il vecchio consiglio è stato sfiduciato dalla proprietà, nel nuovo ci sono già un paio di dimissionari e comunque il cambiamento, confermano i giudici, "non risulta ancora dal registro delle imprese".

E così le ombre del futuro prossimo si uniscono a quelle presenti. Per i 280 operai residui di un’azienda che era arrivata a vantarne oltre seicento e per l’indotto. Con i fornitori non pagati da settimane. Da ieri sera turni serrati sulle 24 ore all’azienda. "Non li interromperemo neanche il primo maggio" assicurano i sindacati. E tutto per un settore trainante, i cui inverter sono gli unici interamente progettati e prodotti in Italia. E senza i quali una parte di mondo si ferma. Un paradosso che dal sole di aprile finisce sotto le telecamere de "La 7". "Qui qualcuno ha sbagliato" commenta da studio l’ex ministro Elsa Fornero, salutata da un applauso degli operai. Prima di sciamare a Terranuova, prima di mettersi alla guardia della loro azienda.