Fimer, faccia a faccia della verità Incontro in azienda con la McLaren

di Marco Corsi

Una giornata decisiva. E’ quella che si attendono oggi sindacati, istituzioni e lavoratori della Fimer di Terranuova Bracciolini. Stamani, a partire dalle 10, si terrà un nuovo incontro all’interno dello stabilimento e l’obiettivo è quello di arrivare alla tanto attesa fumata bianca in merito al versamento da 10 milioni di euro previsto da McLaren Greybull. Una operazione che necessita di un accordo preventivo con l’attuale proprietà che non è ancora arrivato ufficialmente. La settimana scorsa sono stati fatti dei passi in avanti e le forze in campo si aspettano l’intesa definitiva. All’incontro di stamani prenderanno parte le organizzazioni sindacali, il consigliere per le crisi aziendali della Regione Toscana Valerio Fabiani, il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, il Cda di Fimer e Greybull-McLaren. La distanza riguarda aspetti tecnici sulle garanzie legate al versamento dei soldi da parte del soggetto investitore. "Abbiamo ribadito alla proprietà che non c’è più tempo – ha detto nei giorni scorsi il segretario provinciale della Cgil Alessandro Tracchi – Non tollereremo alcun colpo di testa e non accetteremo più ritardi che impediscano a Greybull di intervenire". In caso contrario inizierà un periodo di forzatura da parte dei sindacati, con una serie di iniziative.

Nel frattempo è stato richiesto ufficialmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm un incontro in sede ministeriale. I 10 milioni di euro sono fondamentali per la ripresa a pieno regime dell’attività. Consentirebbero infatti di pagare i fornitori e di acquistare le materie prime. Se ci fosse uno slittamento il timore è che le macchine della fabbrica si fermino e questo è un rischio che non si può correre. Insomma, stamani i lavoratori si aspettano una svolta vera e propria, in modo da chiudere un capitolo e aprirne un altro.

L’incontro si dovrebbe concludere nella tarda mattinata. Alle 14 si terrà poi, all’interno dello stabilimento di Terranuova, un’assemblea alla presenza dei lavoratori. In quell’occasione sindacati e istituzioni relazioneranno sui contenuti del faccia a faccia. Non tutti i relatori saranno in presenza. Alcuni si collegheranno da remoto. Ci sarà, come sempre, anche il primo cittadino, che nei giorni scorsi ha ribadito un concetto. "Io da sindaco la responsabilità di tutte le persone che lavorano qui me la sento tutta, perché ci sono 280 uomini e donne da tutelare", ha detto Sergio Chienni.