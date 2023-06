Fimer, fabbrica al bivio Irene: "Qui da ingegnere, ora le mie nozze a rischio" Suspense per la sentenza

di Lucia Bigozzi

In fondo agli occhi azzurri di Irene ci sono due stati d’animo: l’entusiasmo del primo giorno di lavoro, otto mesi fa, dopo la laurea in ingegneria e l’angoscia di oggi, per un posto che potrebbe saltare e l’orizzonte di un matrimonio che potrebbe sfumare dentro la crisi della Fimer. Irene Oppi, 26 anni, viene da Cento, nel trolley una laurea in ingegneria elettrica a Bologna e un contatto poi diventato contratto. "Sono stata chiamata dall’azienda perchè si era apertta una posizione lavorativa nel reparto ricerca e sviluppo. Ho voluto approfondire perchè già la tipologia mi piaceva e mi ha entusiasmato ancora di più quando dopo i colloqui sono entrata in azienda". Irene progetta modello di simulazione di inverter fotovoltaici. "Ho misurato sul campo ciò che avevo studiato all’università e ho subito ricevuto la sensazione di un ambiente di lavoro estremamente stimolante con colleghi ingegneri molto competenti", racconta sotto l’ombrello nel giorno dell’udienza in tribunale. Anche lei attende sulle gradinate, insieme ai lavoratori dello stabilimento di Terranuova "dove siamo molto uniti e ho conosciuto persone straordinarie".

Un presidio idealmente collegato alla fabbrica, occupata da due settimane. Gli operai difendono il lavoro e al giudice hanno ribadito la linea: "Via la proprietà dall’azienda e subito l’amministrazione controllata". È una delle opzioni sulle quali il giudice dovrà pronunciarsi; l’altra riguarda la proprietà che ha annunciato due nuovi investitori pronti a entrare nel board societario. Oggi potrebbe essere il giorno della verità per la fabbrica, i suoi duecentottanta dipendenti, e pure per gli oltre quattrocento dell’indotto. Irene non si muove, sotto il suo ombrello giallo; dispensa sorrisi e tiene a bada l’angoscia che qui, tra gli operai, si taglia a fette. Lei ha un fardello in più, anche se in questa vicenda ogni persona porta il proprio sulle spalle. "I genitori sono a Cento e il mio fidanzato lavora a Latina, ha studiato giurisprudenza e ora è project manager per alcune aziende. Qualche mese fa quando dovevamo avere la certezza della stabilità, eravamo pronti a prendere casa ad Arezzo, a metà strada tra le nostre occupazioni professionali, ma sopratutto lo facevamo per me che in questa azienda ci credo tanto e voglio lavorare qui. Tutti mi dicono che per gli ingegneri c’è richiesta ovunque, ma io non voglio andare altrove".

In ballo c’è di più: il matrimonio "fissato a settembre. La situazione di incertezza ci crea problemi che si aggiungono a quelli economici. Essendo da sola qui, dobbiamo contare sulle nostre forze, i genitori sono pensionati". Il coraggio di due neolauerati che si muovono dal nord per crescere professionalmente e investono nel futuro, impatta con la crisi di un’azienda in deficit di liquidità ma con ordini milionari in cassaforte. "Speriamo di risolvere la questione, così è un’agonia. La competenza che ho trovato qui non può essere dispersa", sosprira Irene che vive in affitto a Terranuova, sogna il matrimonio e una casa ad Arezzo.