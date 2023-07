Fimer divisa sul derby dei due fondi La proprietà punta su McLaren Il Cda su Clementy: "Ok dai giudici"

di Alberto Pierini

Ma è mai possibile che la proprietà di un’azienda sposi la richiesta di un investitore e il suo consiglio di amministrazione si "fidanzi" con il suo rivale? Diciamolo: sembrerebbe impossibile. E invece allo stato degli atti è quello che sta accadendo a casa Fimer

Allo stato degli atti: perché tutti i protagonisti si armano prima di parlare di virgolette, condizionali e distinguo di tutti i tipi. Perché oltre quei cancelli niente è come appare.

Ricordate la mossa di ieri? Il nostro giornale l’aveva anticipata: un accordo diretto tra la proprietà e la Greybull McLaren. Il secondo perfino, perché uno era stato firmato e poi fatto saltare poco prima che la vertenza dal tribunale di Arezzo si trasferisse in quello di Milano.

In mattinata la Greybull conferma e rafforza il patto. "Abbiamo raggiunto un accordo con gli azionisti per l’acquisizione del 100% dell’azienda. Un accordo vincolante ed esclusivo". Cribbio, la svolta. Ma..."Ora sono necessarie le dimissioni dei rimanenti membri del Cda per finalizzare l’operazione". Le dimissioni, manco a dirlo, non arrivano. L’unica resta quella di Luca Bertazzini, i cui motivi affollano i giudizi incrociati: lui è l’unico a non spiegarle.

Ma due consiglieri su tre fanno ancora Cda. E il Cda, si sa, non è dalla parte di Greybull: no, se non per un passaggio nel quale lo aveva indicato come la soluzione vincente.

E dal Cda sempre in piedi, arriva una nota che cambia il podio. "Con un decreto il Tribunale di Milano ha preso atto dell’avvenuto accordo sottoscritto dal cda di Fimer con il fondo Clementy, affermando che non vi è bisogno dell’autorizzazione giudiziale e rendendolo così automaticamente efficace". Ed ecco la madre di tutte le prove. "Oggi o al più tardi domani dovrebbe essere autorizzato il finanziamento interinale urgente da 17 milioni. Gli advisor sono dunque già al lavoro sul piano, che sarà depositato in Tribunale entro il 21 agosto". Dovrebbe e la forma verbale lascia sempre un sapore agrodolce. "Vediamo dunque se quei 17 milioni ci sono" è la reazione dei sindacati. Tra i quali Alessandro Tracchi, casa Cgil, disegna una linea in terra: "Da ora in poi parlo solo di quello che è certo". Comprensibile di fronte al valzer dei sorpassi e controsorpassi ma il rischio è di piombare nel mutismo. Assemblee? "Prima dobbiamo capire cosa succede".

Intanto la Regione rompe gli indugi: e con il Governatore Eugenio Giani (nella foto) e il suo consulente sulle crisi Valerio Fabiani lancia un appello al Governo. E chiede un tavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso. "Preoccupano in particolare la tenuta economica della società in questa fase, l’assenza di chiarezza sull’intero percorso e le continue divergenze interne alla governance aziendale".

No i derby interni alla Fimer non piacciono neanche a loro. Figuriamoci agli operai, che a questa danza surreale tra Cda, azionisti e fondi sono costretti ad appendere la propria vita.