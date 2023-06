"Fimer? Disposti a vendere a 1 euro" Ecco la nuova richiesta di concordato Il nodo dei tempi per le garanzie

di Alberto Pierini

"Gli azionisti di Fimer hanno altresì dato la disponibilità a vendere il 100% delle azioni al prezzo simbolico di un euro". Era stato uno dei passaggi anticipati dai boatos che avevano preceduto l’ultima udienza in tribunale. Ma che in aula era rimasto poi tra le carte. E tra le carte riappare.

Sono le carte, ventisette pagine scritte fitte fitte, della nuova richiesta di concordato presentata dalla Fimer al tribunale di Milano. L’ipotesi riemerge tra quelle legate ad una continuità indiretta dell’azienda e addirittura nel quadro di una riapertura di trattativa anche con il fondo Clementy. Si era sfilato, ricorderete, aprendo la strada a Greybull, che allora era ancora nelle grazie, almeno sul filo delle dichiarazioni, dei consiglieri.

L’idea è lì, su quelle pagine. Già bocciata dai sindacati e dai dipendenti. Che assicurano di aver preso contatti con alcuni dei nomi emersi tra le ipotesi delle richieste, non riscontrando la disponibilità necessaria. E’ il marcamento stretto che prosegue nel cuore di una vertenza che non trova per ora una foce.

Martedì, come noto, gli operai saliranno in pullman a Vimercate e a Milano, per far sentire la loro presenza e insieme la loro protesta.

Ma intanto quelle carte vergate dai consiglieri bruciano anche nelle loro mani. Un punto su tutti: quello dei tempi. La richiesta di concordato accenna in modo esplicito ad un termine di 60 giorni, che, del resto sul filo della legge, chiede vengano concessi per il deposito della domanda e della proposta di concordato preventivo e dell’ulteriore documentazione prescritta.

La richiesta è in sostanza in bianco. Ci sono dirette citazioni di gruppi e investitori ma tutto in una ricostruzione meticolosa, per quanto inevitabilmente di parte, dei passaggi che hanno preceduto le ultime vicende. Tornando a bocciare l’ipotesi Greybull McLaren: almeno le posizioni restano le stesse.

Ma la questione dei tempi rimbalza anche nell’ipotesi che lo stesso tribunale di Milano non sia davvero quello di competenza e che ci possa essere un ulteriore passaggio a Monza.

Aceto sulle ferite di chi è in occupazione dal primo giugno e vede le lancette remargli contro, fino a fargli male. La richiesta di Fimer, firmata in prima persona dal presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Varriale, informa anche la formalizzazione di un’azione di responsabilità nei confronti del precedente consiglio di amministrazione, avvenuta pochi giorni fa.

Ormai il duello tra consiglieri passati e attuali è una delle cifre di questa storia che si trascina da mesi ma che ha vissuto un’escalation inarrestabile in questo ultimo periodo. Con un filo comune: sia gli operai che i consiglieri indicano quanto sia surreale una crisi a fronte di commesse importanti e di un apparato produttivo di primo livello. Ma è una consonanza che non serve ad uscire dall’emergenza. O magari ne allarga solo le ferite.