Fimer, completata l’acquisizione. Parte con 50 milioni di investimenti

Finalizzata ufficialmente l’acquisizione di Fimer a MA Solar Italy. Dopo l’annuncio di fine novembre, che comunicava la svolta sulle sorti dello stabilimento terranuovese, ieri sera è arrivata la formalizzazione della procedura di acquisizione. Fimer entra così a far parte della famiglia Greybull Capital-McLaren Applied lasciandosi definitivamente alle spalle l’era Carzaniga. L’acquisizione consentirà a Fimer di concludere il processo di ristrutturazione e di raggiungere una rinnovata solidità finanziaria grazie agli oltre 50 milioni di euro di investimenti previsti. "Fimer - fanno sapere da Vimercate - potrà quindi di concentrarsi completamente sulle sue attività di sviluppo aziendale e perseguire interessanti opportunità di crescita". Non sono mancate le prese di posizione da parte della nuova proprietà. "Siamo entusiasti che l’acquisizione di Fimer da parte di MA Solar Italy Limited sia stata formalizzata - ha commentato Nick Fry, presidente di McLaren Applied - Fimer occupa una posizione di leadership sul mercato con una solida impronta industriale nella progettazione e produzione di inverter. Soprattutto, Fimer possiede una forza lavoro altamente talentuosa e motivata, che rappresenta il suo asset più importante, simile per cultura e ambizione al nostro team di McLaren Applied. Vediamo molte aree di sviluppo complementari ed un futuro entusiasmante". McLaren Applied è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche e di ingegneria avanzata in diversi settori, tra cui motorsport, automotive e trasporto pubblico. Si prevede infatti che le sinergie tecnologiche tra Fimer e McLaren possano stimolare l’innovazione al fine di migliorare l’efficienza operativa e la crescita del mercato, aprendo le porte anche all’ingresso in nuovi settori oltre a quello fotovoltaico. "Fimer ha davanti a sé un’enorme opportunità - ha spiegato Marc Meyohas, managing partner di Greybull Capital - in parte grazie al suo team e alla sua forza lavoro unici, agli strumenti industriali ben sviluppati e a decenni di know-how. Completamente ristrutturata e con la chiusura di questa transazione, Fimer ora dispone del capitale e della determinazione per cogliere le opportunità che si profilano all’orizzonte. Siamo entusiasti di questo investimento e non vediamo l’ora di supportare Fimer nel contribuire allo sviluppo della transizione verso l’elettrificazione".

Francesco Tozzi