Fimer, Clementy rompe gli indugi Invita gli operai: mercoledì l’incontro

Il derby tra i due fondi inglesi si gioca ormai anche sulla sfida del sorriso. GreybullMcLaren ha saputo costruire un rapporto di fiducia con i dipendenti della Fimer, che per ora continuano a vederla come unico interlocutore credibile. I rivali di Clementy provano a imboccare la stessa strada.

Nei giorni scorsi hanno contattato gli operai e chiesto di poterli incontrare. Naturalmente il sì è stato immediato: perché chi è dietro quei cancelli muore dalla voglia di capire cosa stia succedendo. E forse muore soprattutto dalla voglia di sbarazzarsi dei fantasmi, nomi di investitori che volano dappertutto, e passare al concreto.

L’appuntamento è stato fissato per mercoledì 2 agosto, alle 15, dietro quei famosi cancelli. E’ il giorno del Perdono di Assisi ma qui nessuno perdona nessuno: tutti chiedono solo chiarezza.

Da qualche giorno, dopo la bufera legata all’ultima uscita del Cda, le acque sembrano essersi calmate. Ma in realtà è solo la quiete prima della tempesta.

Basterebbe il calendario a mettere i carboni ardenti su un agosto che mai ha fatto così poca rima con le ferie, almeno dalle parti della Fimer.

La prima tappa è tanto imminente da viaggiare con la sveglia al collo. Oggi a mezzanotte. Ricordate? Tra le pieghe di un altro incontro sempre al di là di quei cancelli, fu lo stesso Cda a garantire le tappe per il pagamento degli stipendi, uno di quei punti che giustamente non passano inosservati nel mondo Fimer. E su questo, come sul resto, le parole che ascoltano non le dimenticano.

Un primo bonifico era arrivato e aveva aiutato a stemperare un po’ l’aria. Un bonifico sugli ultimi dieci giorni di giugno e sui primi dieci di luglio. Il resto era appeso ad un conguaglio che doveva essere pagato entro il mese: e oggi è il 31 luglio, l’ultimo addio al mese più caldo dell’anno.

E’ vero, quella promessa era stata fatta da Luca Bertazzini, in una delle sue presenze a Terranuova, a volte fisicamente e a volte da remoto. E Luca Bertazzini è l’unico dei tre membri del Cda ad essersi dimesso, in questo senso agevolando, direttamente o indirettamente che sia, l’accordo stipulato tra i proprietari e la Greybull.

Ma gli altri sono rimasti al loro posto e il consiglio è rimasto in piedi. Mossa che da una parte ha finora messo una diga all’ipotesi McLaren ma che dovrebbe comunque garantire gli impegni allora espressi da Bertazzini.

E alle garanzie eventualmente legate al postino si devono incrociare altre due tappe chiave.

La prima è quella di domenica 6 agosto. Il tribunale di Milano, era stata pochi giorni la comunicazione dello stesso Cda, ha dato l’ok ad un finanziamento di Clementy da cinque milioni.

Ma quei cinque milioni devono essere erogati entro un termine perentorio: il 6 agosto. Non solo: la stessa Clementy aveva messo sul piatto un investimento di ripartenza forte da 17 milioni, quota parte dei 96 complessivi del suo pacchetto di offerta.

E il 21 agosto sarà l’ennesimo giorno della verità: è la data nella quale è fissata l’udienza del Tribunale di Milano per dare o meno il via libera al concordato richiesto dall’azienda.

I sindacati stanno in finestra, per scoprire se una volta tanto le promesse ricevute ai vari tavoli saranno mantenute. Gli operai pure ma sono stanchi di aspettare: e mercoledì proveranno a capire chi sia il nuovo fondo interessato alla loro vita. E se merita la loro fiducia.

Alberto Pierini