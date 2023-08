Fimer, ci siamo: la parola ai giudici Rientro in fabbrica, angoscia operai

"Giocano a tennis con la nostra vita": una dipendente della Fimer, con la sintesi che solo l’angoscia sa dare, racconta con poche parole lo stato d’animo di chi affronta il 21 agosto più pesante di sempre. Era la data che il tribunale aveva fissato alla richiesta del Cda di essere ammesso ad un concordato preventivo. E quella data è arrivata.

Oggi il Tribunale di Milano si riunirà proprio di fronte alla richiesta dell’azienda di avviare un percorso di uscita dalla crisi.

Il Cda ha indicato il fondo Clementy come quello adatto per ripartire, una Clementy che nella sua proposta, dettagliata anche agli operai, ha parlato di una liquidità di 96 milioni di euro. Ma 5 avrebbe dovuto versarne per far ripartire al meglio la produzione e al momento non risulta che questo sia avvenuto. A meno che non siano passati da una serie di vincoli al momento imperscrutabili.

Oggi è l’ora della verità, perché dovranno essere presentate garanzie, un piano industriale, chiodi fissi di un progetto per ora verbalmente ineccepibile ma nei fatti ancora tutto da scoprire. Un passaggio in un cerchio di fuoco.

Il clima tra i 280 dipendenti dell’azienda è pesantissimo. La fabbrica è stata sostanzialmente chiusa, un po’ per le ferie e un po’ per carenza di materia prima e di condizioni idonee a riprendere davvero il lavoro. Una piccola parte degli operai ha proseguito in smart working, ma è chiaro che non si tratta di quella addetta alla produzione.

Domani i cancelli dell’azienda, i testimoni muti di una storia che ormai si trascina da tanti, troppi mesi, dovranno riaprirsi. Ma nessuno sa in quali condizioni e se con la possibilità reale di rilanciare l’attività, quella degli inverter fotovoltaici.

Un clima sospeso, diventato intollerabile dopo anni di incertezze e una mobilitazione pancia in terra negli ultimi mesi, uno dei quali di occupazione e presidio dell’azienda 24 ore su 24.

L’elemento positivo, sempre che si riesca a trovarlo, è quello degli stipendi, che almeno in parte sono stati pagati. Ma per il testo il personale in bilico della Fimer arriva alla prova della verità a fari spenti e senza immaginare cosa lo aspetti.

La famosa partita da tennis ("noi facciamo da palla") è tra i vari protagonisti della vicenda. Intanto i Cda che si sono alternati nel tempo: il primo aveva dato via libera all’operazione con GreybullMcLaren, il secondo l’aveva sposata in un primo momento per poi mollarla definitivamente, e con giudizi davvero pesanti sul fondo inglese.

L’altro match è quello più difficile da capire: da una parte il consiglio di amministrazione, ridotto a due persone dopo le dimissioni di Luca Bertazzini, e dall’altra la proprietà. In teoria dovrebbero remare nella stessa direzione ma qui siamo di fronte ad una vertenza surreale, dove tutto è possibile. La famiglia Carzaniga per due volte ha definito un accordo con la Greybull ma in entrambe le occasioni la firma non è decollata, proprio a fronte della mancata ratifica del Cda. Due linee opposte?

Almeno in apparenza, perché poi la proprietà avrebbe potuto chiedere al tribunale la sostituzione del Cda e non risulta che questa istanza sia mai partita. In un quadro completato dai due fondi: per l’appunto Clementy e Greybull. Uno per ora sulla breccia, con il suo massimo rappresentante a Terranuova per un incontro oltre i cancelli, e uno in finestra. Sempre deciso, ci assicurano, a tornare in campo. Ma appeso anche lui a quel foglio di calendario che oggi finalmente sarà strappato dal lunario.

Alberto Pierini