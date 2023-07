Fimer, cancelli riaperti a turno unico Gli operai: "Siamo tornati a casa"

di Lucia Bigozzi

Hanno varcato i cancelli, alle 8 in punto. Gli stessi cancelli rimasti serrati per un mese, con gli operai dentro lo stabilimento a presidiare, giorno e notte. Turno unico per tutti, fino alle 16.35. "S’è rivisto la nostra casa! Mi ha fatto un certo effetto essere di nuovo in reparto; per tutti noi non è stato un giorno di lavoro normale perchè la mente è sempre fissa al 10 luglio per capire se avremo o no il pagamento degli stipendi", dice Liviana, tornata alla sua postazione dove si assemblano componenti su circuiti stampati. Da qui le parti del prodotto passano ad altri reparti per essere completate e, nella fase finale, sottoposte al collaudo. Ma c’è un’incognita in tutta questa catena di montaggio: sono le materie prime e l’approvvigionamento dei pezzi che servono per costruire inverter fotovoltaici, prodotto che porta Fimer sul tetto dell’eccellenza italiana. Qui, nello stabilimento di Terranuova, il primato aziendale passa in secondo piano, si pensa di più a come rendere fluido il collegamento tra reparti nonostante le scorte siano ridotte.

I fornitori hanno interrotto il collegamento con la fabbrica, in attesa di essere saldati e la maggiorparte di loro compare nell’elenco dei creditori depositato in tribunale. Ieri mattina i duecentottanta dipendenti hanno provato a riprendere il ritmo quotidiano dopo un mese di presidio per difendere il lavoro e la produzione.

Lo snodo della vicenda ora sul tavolo dei giudici di Milano, resta il 10 luglio: non solo sindacati e lavoratori verificheranno l’accredito dello stipendio ma la proprietà dovrà anche inviare al tribunale la posizione aziendale, lo "storico" di una crisi iniziata due anni fa, ma sopratutto dettagli più circostanziati e garanzie certe sui nuovi investitori. Per questo "siamo concentrati su lunedì prossimo", rilancia Liviana. Del resto, se qualcosa nella sequenza stabilita finora tra cda e sindacati dovesse incepparsi, i lavoratori potrebbero riconsiderare l’idea di tornare a occupare lo stabilimento. La preoccupazione di fondo è sempre la stessa:" Navighiamo a vista, non abbiamo certezze e non sappiamo dove andremo a finire".

Così l’umore dentro la fabbrica, ma fuori ci sono altre quattrocento persone che lavorano con le commesse di Fimer e in questo momento sono fermi, senza ordini e senza pagamenti. L’altro aspetto riguarda i clienti: quanto potranno attendere ancora? È la domanda che rimbalza tra i reparti col timore che il "tesoretto" degli ordini finora rimasto integro, possa assottigliarsi e i clienti finiscano per scegliere altre aziende sulle quali dirottare le commesse.

Alle 8 in punto i cancelli dello stabilimento valdarnese si sono riaperti, all’interno le condizioni di lavoro sono state ripristinate, dalla condizioni igieniche alla funzionalità della struttura, compresa la mensa aziendale che ha ripreso a "sfornare" il pranzo per i lavoratori. Eppure, sedere a quei tavoli, nella pausa del turno, non è stato come sempre. Niente commenti sul calcio o sulle vicende familiari. Nelle conversazioni c’è un unico tema: stipendi e futuro.