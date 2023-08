"Fimer? Assunzioni e forte rilancio" Il patron di Clementy spara alto Ma i primi milioni "sotto vincolo"

TERRANUOVA

Ma in fondo è davvero un Fondo? Al momento del primo touch-down con il mondo Clementy è una delle domande che impazzano tra gli operai della Fimer. Ne hanno, beninteso, di più piccanti e sicuramente esistenziali. Però un dubbio ti viene. "Sono tre famiglie" ci confida uno. E la famiglia a Terranuova, si sa, è un pianeta che non gode di grande popolarità.

Quella dei Carzaniga, i proprietari dell’azienda, per ora è evaporata. Aveva firmato un accordo con Greybull, i rivali di McLaren, e promesso di sparire di scena addirittura al costo di un solo euro. E’ sempre lì e per difendere quell’intesa notturna, come quasi tutte quelle Fimer, non ha più alzato un dito contro il Cda, che tifa Clementy.

Ma tant’è: ora la scena è dei nuovi protagonisti. Si presentano in tre alle 3, capolavoro di armonia: un avvocato, uno dei dirigenti e soprattutto lui, Pierre Louvrier. Belga di nascita, presidente del consiglio di vigilanza di Clementy Group. Che perfino su internet si definisce "azienda familiare": e il dubbio continua.

Lui ne ha mostrati pochi oltre i cancelli, nell’incontro svoltosi al piano terra, in uno dei reparti dell’azienda. Ha assicurato di non aver salvato ma rilanciato fior di aziende. Ha promesso di voler riportare la Fimer ai fasti della Power One, ossia rilanciando il mercato di inverter fotovoltaici a livello mondiale.

E davanti ai timori di chi giustamente trema per il proprio posto di lavoro prefigura addirittura nuove assunzioni. "Aspettiamo e vediamo" è la prima reazione dei sindacati, per voce di Alessandro Tracchi della Cgil.

"Bene gli scenari ma qui si tratta di vedere se arrivano i milioni promessi fin dai primi passaggi". Anche gli operai hanno chiesto a gran voce la stessa cosa. Anche perché la prima tranche, 4 milioni e 900 mila euro, il tribunale la vuole lì, sul tavolo (come l’olio Sasso) fin dal 6 agosto. Che poi è una domenica, quindi in teoria prima. Arriverà? Su questo, dicono i presenti, i punti esclamativi di Louvrier virano in puntini di sospensione. La chiave è che quei milioni li verseranno ma con un vincolo: quello di poterli usare in un rapporto diretto con i fornitori. Come dire: finché il passaggio non sarà definitivo non vogliamo portare fieno per altri.

Un’operazione sul filo, un filo sottilissimo, essendoci il tribunale di mezzo: che forse passerà da un surplus di garanzie. Comunque Louvrier, amico di Gerard Depardieu, conferma che i soldi per la ripartenza saranno molti di più, i famosi 17 milioni. Il piano industriale? Non è ancora pronto. Ma dovrà esserlo per certo il 21 agosto, perché sennò davanti al tribunale rischierebbero grosso. E ora? Prossimo appuntamento lunedì: il 7, se già si ripresentassero ai cancelli significherebbe che hanno superato lo scoglio del 6. Ma pur nella prudenza un filo di apertura di credito dai sindacati arriva.

"I rappresentanti di Clementy hanno condiviso le nostre priorità e presentato un cronoprogramma sul sostegno del business e sulla presentazione del l piano nei tempi previsti dalla procedura. Si sono resi disponibili a un continuo confronto con le organizzazioni sindacali confermando un aggiornamento per la prossima settimana". Tutto bene quel che finisce bene? No, qui siamo ancora all’inizio. Tra la vertenza surreale e un clima alla "Giochi senza frontiere" nel quale la secchiata d’acqua ti può raggiungere in qualunque momento. In cima o in fondo: sempre che un Fondo sia.