Fimer, appesi alla McLaren Resta interessata all’affare ma ha bisogno di garanzie Milano: udienza in 10 giorni?

di Alberto Pierini

Non sono pronti a ripartire dal via. Chi da quasi venti giorni occupa la fabbrica fa fatica, maledettamente fatica, anche solo a pensare di dover ricominciare da zero. Perché le energie sono calate e l’esigenza di ritrovare il proprio lavoro cresce ogni giorno di più. Ma nessuno ha l’intenzione di fare un passo indietro.

E al giorno delle illusioni e della doccia fredda segue quello del silenzio. Dal presidio non filtrano nuovi interventi, i telefoni dei sindacalisti suonano a vuoto e a declinare cortesemente ogni dichiarazione è anche il sindaco Sergio Chienni, che pure segue passo passo tutta la vertenza.

Mentre tutti gli occhi ora sono voltati verso GreybullMcLaren. La competenza passa a Milano ma se il gruppo inglese dovesse mantenere la determinazione con la quale da mesi insegue l’acquisizione dell’azienda, tutto sarebbe più facile. Conferme ufficiali non ne arrivano, come se anche da oltre Manica ci si adeguasse alla giornata del silenzio. Ma i contatti continuano sotto traccia.

L’esito? Da quanto filtra il gruppo manterrebbe integro tutto l’interesse ad andare avanti. Lo aveva dimostrato nel giorno più difficile, quello delle accuse frontali del nuovo Cda. Malgrado tutto alla vigilia dell’’ultima udienza in tribunale aveva comunque ribadito di esserci e di essere pronto a farsi avanti nelle stesse condizioni.

Fino all’accordo notturno, quello della grande illusione, che pareva aver finalmente sbloccato la vertenza per orientarle verso un lieto fine. Un patto siglato non direttamente da Greybull ma dalla "Ma Solar Italy Limited", che lo stesso presidente del collegio definisce "società veicolo costituita da MacLarenGreybull", quindi l’altra faccia del gruppo. Ma una firma dopo l’altra i soci si sono ritrovati finora con il cerino in man o.

Il primo accordo era stato accolto dal Cda e bocciato dalla proprietà, fino all’esautoramento dei vecchi consiglieri,. L’ultimo aveva la benedizione della famiglia e il pollice verso del nuovo consiglio, anche se nei fatti due dei rappresentanti avevano dato l’ok con una lettera di intenti.

A questo punto la prudenza la fa da padrona. Un nuovo Cda per poter a quel punto avere di fronte degli interlocutori giudicati più affidabili? O addirittura aspettare la dichiarazione di insolvenza e l’inizio di una gestione straordinaria per trattare con i commissari già indicati dal ministero?

Certo il trasferimento a Milano non agevola i tempi. Gli esperti dicono che con un procedimento d’urgenza in dieci giorni il tribunale delle imprese lombardo potrebbe arrivare all’udienza chiave. Ma sono sempre dieci giorni, tanti per chi sta dando fondo a tutte le energie.

L’iniziativa della Regione, della quale parliamo a fianco, e l’intervento del ministero potrebbero arrivare ad una ulteriore accelerazione? I passaggi tecnici sono implacabili ma si sa, la volontà politica in Italia può spostare le montagne. O squarciare quel muro che delimita i confini dell’occupazione e che mai come in queste ore sembra pesante.