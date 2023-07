Fimer, ansia dopo il sì a Clementy Giallo sulle garanzie del fondo Le "nozze" ora appese al tribunale

di Alberto Pierini

Il derby tra i fondi inglesi non appassiona gli operai del Valdarno e poco quelli di Vimercate, che pure sono nel cuore dell’impero Fimer. Non è un mistero che dalle parti di Terranuova la GreybullMcLaren per mesi abbia rivestito i panni di Mosè, in grado di portare i naufraghi fuori dal deserto. Ma qui è in gioco tutto e nessuno appende il proprio destino ad un nome.

Dalla scorsa notte hanno scoperto che la loro azienda era convolata a nozze, giuste o sbagliate fate voi, con Clementy, l’altro fondo inglese. Il Cda lo ha investito ufficialmente del ruolo di principe azzurro. "L’offerta formulata dal gruppo Clementy, rispetto alle altre nel frattempo pervenute, è risultata significativamente più vantaggiosa per la società, per i dipendenti e per i creditori, sia in termini di liquidità immediata, che di ricapitalizzazione e conservazione degli asset aziendali".

I numeri, diciamolo, almeno apparentemente vanno in questa direzione. Perché Greybull aveva parlato di 50 milioni sull’unghia mentre Clementy si spinge fino a 95 milioni. Almeno da quanto filtra confermando l’offerta fatta ad aprile. Tutto tra le pieghe della vertenza gli zeri sarebbero di nuovo quelli.

Ma è proprio il precedente a sollevare nubi di dubbi in Valdarno. Perché il 27 aprile quella offerta era stata ritirata. Allora, ricorderete, aveva aperto la strada proprio ai rivali McLaren, una sorta di inchino all’avversario, il salto della rete nel tennis.

Ora torna a galla. I punti interrogativi si inseguono da una parte e dall’altra dei cancelli. Almeno da quanto era emerso allora quella somma non era tutta in cassaforte ma appesa al reperimento di fondi.

Stavolta, da quanto emerge dalle parti del Cda, non sarebbe così. Clementy Group, "è un multi family office specializzato in ristrutturazione e rilancio di aziende in difficoltà e ad oggi vanta investimenti di successo per un valore totale superiore agli 8 miliardi di euro", mentre "Fimer è uno dei principali fornitori al mondo di apparecchiature di energia rinnovabile. Specializzata in inverter solari e sistemi di mobilità elettrica, offre un portafoglio completo di soluzioni solari per ogni tipo di impiego".

Un sì frutto della logica o solo di un flirt? Le parole contro Greybull ultimamente erano state come pietre ma c’era stato un passaggio nel quale l’altro fondo veniva decantato più o meno così, fino alla stipula di uno dei tanti accordi poi abortiti.

L’ansia si taglia con il coltello dalle parti di Terranuova. "Preferiamo – insiste Ilaria Paoletti della Cisl a nome di tutti – parlare quando i fatti sono chiari: e per il momento non lo sono. Se ad aprile c’era un problema di garanzie, ci chiediamo come ora possano essere state trovate".

L’azienda sposa un fondo, loro no: l’unico obiettivo è salvare "baracca e burattini", azienda e stipendi. E in questo senso uno spiraglio c’è. I bonifici dovrebbero arrivare a breve. Per ora sugli ultimi dieci giorni di giugno e sui primi di luglio. Entro la fine del mese con il conguaglio.

L’impegno del Cda passerà al setaccio nel pomeriggio. Alle 15 un’assemblea alla quale dovrebbe partecipare direttamente Luca Bertazzini, il consigliere che finora ha concentrato su di sè tutti gli interventi diretti. Un’occasione d’oro per chiedergli i mille chiarimenti che bruciano sulle labbra dei dipendenti.

Tra i quali serpeggia un malumore su tutti. Il loro obiettivo era la discontinuità: cioè il cambiamento di proprietà. Stavolta tutto lascia pensare che l’accordo salvi anche la famiglia. Anche?