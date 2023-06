Fimer, altra offerta: brivido in aula La proprietà è pronta all’addio?

di Alberto Pierini

Ripartono dalla zona Cesarini. La zona Cesarini di una partita che entra nei minuti finali e si gioca in poche ore o in pochi giorni il tutto per tutto. Oggi alle 14 i giudici fallimentari aspettano la Fimer: l’azienda era stata convocata la settimana scorsa, di fronte all’ennesima frenata davanti ad una soluzione che sembrava praticamente fatta. Quel no secco a Greybull da parte del Cda ha costretto di nuovo il tribunale a rompere gli indugi: in ballo la verifica. Se riscontrassero i segni di uno stato di insolvenza, scatterebbe il commissariamento. Ma davanti alla convocazione il Cda prepara una nuova mossa: fonti vicine ai consiglieri parlano di una cordata pronta a rilevare l’azienda. Una catena, il nome per ora è top secret ma di sicuro non potrà rimanere segreto oggi in aula. Perché il tribunale non ha alcuna intenzione di perdere tempo.

L’offerta ulteriore arriverà, questo sembra certo, ma si tratterà di valutarne la consistenza economico. A quanto filtra finora le garanzie complete non sarebbero date già oggi ma tra qualche giorno, sempre che il tribunale conceda i supplementari.

In cambio l’azienda si dirà pronta a cedere la mano. Vendere anche ad un solo euro pur di liberarsi dell’azienda. Una mossa per prendere tempo o un addio vero, di quelli auspicati con forza dai dipendenti e dai sindacati per arrivare ad una staffetta?

È uno degli ingredienti a sorpresa di una giornata che si annunciava calda e a questo punto diventa caldissima. Gli operai saranno al loro posto, sulla curva naturale di fronte al palazzo del tribunale. L’udienza è convocata per le 14 ma è probabile arrivino anche prima per prendere posizione.

Arrivano da un’occupazione che ormai prosegue da quasi due settimane, stremati per i turni incessanti ma anche con tutta l’intenzione di andare fino in fondo.

In parallelo prosegue il duello a distanza tra i due Cda. Quello nuovo aveva accusato il primo di inconcludenza e incapacità nel tirare fuori l’azienda dalla crisi. Beccandosi una risposta salata, che in pratica rovesciava le accuse, a cominciare dal no a Greybull, seguito di pochi giorni ad un sì convintissimo degli stessi protagonisti.

Ora siamo sull’orlo della causa: i nuovi consiglieri stanno preparando un’azione di responsabilità contro i loro predecessori. Un "domino" frenetico di mosse che allungano ancora l’odissea, già tra le maggiori vertenze della Toscana. Con un convitato di pietra ma mobilissimo: la stessa McLarenGreybull. Non sono convocati per oggi, essendo stata respinta la loro offerta dal Cda, ma si rifanno sotto e con forza. E lo fanno per voce di Marc Meyohas, il Managing Partner del gruppo. "Abbiamo scritto al Consiglio di amministrazione di Fimer, agli azionisti e ai commissari giudiziari per confermare che la nostra offerta vincolante rimane valida. Siamo anche pronti a finanziare l’operazione a condizioni vantaggiose. Come già dimostrato agli organi competenti, abbiamo piena e immediata disponibilità finanziaria nonché una strategia industriale chiaramente definita.

Siamo determinati a investire in Fimer e a sostenere l’azienda nell’uscita dall’attuale crisi. Per concludere manca solo la firma degli azionisti. Con questa e il loro consenso, Fimer potrà sopravvivere e affrontare il futuro in modo migliore". Quindi sono perfino disposti a passare oltre le accuse ricevute dal Cda e a porgere non l’altra guancia ma la penna per la firma. Da parte loro i consiglieri insistono che in quella offerta non c’era la consistenza economica necessaria ma solo la disponibilità a trovare i fondi. Ed è in questo clima incandescente che scattano i minuti finali: con i rigori, o forse i commissari, dietro l’angolo.