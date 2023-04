Fimer al bivio dei due fondi: oggi presidio davanti al tribunale, domani sciopero e mobilitazione

Arezzo, 27 aprile 2023 – Oggi presidio davanti al Tribunale di Arezzo, domani sit-in, sempre nel capoluogo, alla presenza dei lavoratori, con otto ore di sciopero. Questa la decisione assunta ieri al termine dell’incontro organizzato all’interno dello stabilimento Fimer di Terranuova tra Regione Toscana, Comune, sindacati e nuovo consiglio di amministrazione dell’azienda. Il 28 aprile è infatti una data cerchiata in rosso, in quanto il Cda dovrà esprimersi sulle due offerte arrivate sul tavolo.

Una, già formalizzata, sarebbe quella di Greybull, fondo legato alla McLaren divisione Applied Technologies. La seconda, di cui si è avuto notizia ieri, riguarderebbe il fondo Clementy, che si era già avvicinato a Fimer. A seguito della revoca del vecchio Cda e della nomina del nuovo, che si è insediato alla luce anche delle novità emerse negli ultimi giorni in termini di offerte, il Tribunale di Arezzo ha concesso sette giorni di tempo all’azienda, a partire dal 21 aprile, per decidere sulla fattibilità di una delle due proposte. Insomma, occorre scegliere.

La scadenza è quindi domani, ma nessuno ci mette la mano sul fuoco e non è escluso che il consiglio di amministrazione di Fimer chieda al Tribunale qualche altro giorno di tempo per valutare meglio le due offerte, i cui contenuti non sono noti. Durante il tavolo tecnico organizzato dalla Regione, il rappresentante del nuovo Cda ha però garantito che entrambi i soggetti interessati punteranno alla salvaguardia dell’occupazione e al mantenimento dello stabilimento a Terranuova.

Ma il tempo, come hanno ricordato sindacati e istituzioni, è ormai scaduto, perché i soldi stanno finendo. La Generalfinance, che a seguito dell’autorizzazione del Tribunale, aveva consentito un ritorno a pieno regime delle attività produttive tramite l’apporto di nuova finanza per 45 milioni di euro, ha sospeso la liquidità in attesa che la situazione si sblocchi.

Quindi il rischio, se non ci sarà scelta immediata, è che lo stabilimento si fermi. Un rischio che deve essere scongiurato. Al termine della riunione si è tenuta un’assemblea pubblica davanti ai cancelli della fabbrica, nel corso della quale il segretario provinciale della Cgil Alessandro Tracchi ha comunicato i contenuti della riunione e i prossimi passi.

Se non ci sarà una decisione rapida, le organizzazioni sindacali hanno paventato anche la possibilità che si proceda con una serie di scioperi ad oltranza.

Nel frattempo il 5 maggio prossimo si terrà un nuovo tavolo tecnico all’interno del sito produttivo di Terranuova. Valerio Fabiani, che segue per la Regione Toscana le crisi aziendali, ha annunciato che oltre quella data, se non ci saranno novità, si aprirà una stagione conflittuale che vedrà in prima fila la massima istituzione regionale.

Nel frattempo è stato allertato anche il Governo e se le cose non dovessero andare nella direzione giusta, è possibile che venga coinvolto nuovamente il ministero dello Sviluppo economico. Insomma, siamo arrivati, molto probabilmente ad un punto di svolta.

Quello che non si può permettere Terranuova e il Valdarno è che finiscano in mezzo alla strada 280 persone, che da un anno e mezzo stanno vivendo una situazione lavorativa molto complicata. E’ arrivato il momento delle decisioni.

Nel frattempo già oggi una delegazione composta da sindacati e lavoratori si farà sentire sotto il Tribunale di Arezzo. Sperando che poi, domani, arrivi la sterzata tanto attesa.