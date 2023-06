Fimer, 280 lavoratori in attesa di salvezza, 60 giorni al 21 agosto

Si ricomincia da capo. Sessanta giorni nel count down sulla Fimer e sulla testa di 280 lavoratori, oltre 400 nell’indotto. Sembra incredibile, solo due mesi fa sembrava tutto risolto: intesa con Greybull Mc Laren e ripartenza. Poi tutto è tornato al punto di partenza e il piazzale del tribunale è diventato "agorà" della lotta e delle paure per i lavoratori che non si arrendono. La missione a Milano per sensibilizzare le istituzioni sulla vertenza ha avuto il retrogusto amaro di un’altra prova, dura da digerire: ancora due mesi di attesa per il concordato preventivo. Ma il tempo, in tutta questa storia, sta diventando l’arbitro della partita: 21 agosto è il nuovo limite oltre il quale o l’azienda riparte oppure muore. A Terranuova gli operai resistono. Ma fino a quanto?

LuBi