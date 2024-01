Filzi, la caserma sul filo del rasoio: "A giorni la risposta sul cantiere"

Una caserma sul filo del rasoio. È la caserma della polizia municipale, la nuova sede di via Fabio Filzi, la seconda pelle di quella che un tempo era la "scuolina" francescana di Saione. Il sindaco Ghinelli ha voluto, fortissimamente, quello stabile per riportare i vigili nel cuore del quartiere più critico sul fronte dell’ordine pubblico. L’opposizione ne aveva contestato con forza la localizzazione, portando a ragione una strada stretta e giudicata poco idonea alla funzionalità della caserma. Ma poi il progetto si è arenato per altri motivi, molto più pratici di opere pubbliche e ora siamo sul filo. È un pò il quadro che nel consiglio comunale di ieri ha disegnato l’assessore Marco Sacchetti, al quale Ghinelli affida le operazioni strategiche.

L’opposizione è andata all’attacco con le interrogazioni di Alessandro Caneschi del Pd e Marco Donati di Scelgo Arezzo, un tempo fianco a fianco sul fronte dei renziani e ora più distanti ma pur sempre sul fronte delle opposizioni. Come fa il sindaco a dire che il progetto dovrebbe in dieci mesi vedere la luce? È la domanda. Ghinelli lo aveva detto pochi giorni fa alla festa della municipale. Doonati parla della struttura come di "uno scheletro urbano, che necessita di monitoraggio e messa in sicurezza, perchè non diventi sede di attività criminose o di totale degrado". Alessandro Caneschi ha ricordato la promessa del sindaco, "un ottimismo che vorremmo capire. Ci sono dunque aggiornamenti sulle date di ripresa dei lavori o sui contratti in essere tra amministrazione comunale e società private?. Un’azienda edile non ce l’ha fatta, un contratto è stato sciolto. Il contratto di esecuzione è stato risolto per inadempienza contrattuale del soggetto costruttore. Ma non comporta la risoluzione del contratto di concessione che è ancora in vita". Sacchetti ha spiegato che questa forma è in vigore con la banca e la banca ha assicurato una risposta in tempi brevi per trovare un nuovo esecutore. "Questa - spiega Sacchetti - è la causa dell’ottimismo". Ma dall’ottimismo allo scampato pericolo ce ne corre e l’assessore con prudenza non lo nasconde. "Se questa condizione non si verificasse, se non si trovasse un nuovo esecutore, la situazione si complicherebbe anche perché l’immobile non è di proprietà dell’amministrazione comunale per cui, per rispristinare condizioni di decoro e sicurezza, non resterebbe per il sindaco che emettere una specifica ordinanza". Un’ordinanza per evitare il degrado ma sullo sfondo rimarrebbe il doppio problema. Il destino di quell’area, avendo riconfermato il Comune la totale indisponibilità a una variante urbanistica, quindi quella è e resterebbe la sede della futura caserma. E quello della polizia municipale, che ha una sede in affitto sulla Setteponti, in una struttura non nuova e i cui limiti restano evidenti.

Giunta e vigili incrociano le dita: mentre in aula è riemerso il nodo delle condizioni anche delle case popolari, i cui residenti, in testa quelli di via Funghini, ne lamentano le pesantissime condizioni. L’assessore Monica Manneschi ha assicurato di muoversi in tempi brevi, sia per avere chiarimenti da Arezzo Casa, sia per reperire eventuali risorse utili per provvedere alla manutenzione.

Lucia Bigozzi