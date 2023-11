Film con soli bimbi. La prima al Dante

Premiere mondiale al cinema teatro Dante di Sansepolcro in due proiezioni, alle 18 e alle 21 di oggi e con una terza alle 16 di domani, per "Alla ricerca di Rose", il film con un cast tutto di giovanissimi attori (bambini di dieci anni) che sono gli attuali studenti della quinta classe della primaria "Turrini-Bufalini" di San Giustino. Il progetto innovativo, tradotto in pratica dai registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, ha coinvolto anche la nota attrice Valentina Lodovini, che ha aderito dando voce a Rose. La pellicola, che ha richiesto quasi un mese di riprese e ben sette di post-produzione, permette di vedere luoghi del comprensorio sotto una luce diversa: un mondo senza adulti, elettricità e tecnologia e parte alla ricerca di colei che sembra essere l’unica donna rimasta sulla Terra, appunto "Rose".